Wat is de magie van Formule 1? Jack Plooij gaat in zijn nieuwe boek aan de hand van gesprekken met een divers gezelschap op zoek naar het antwoord op die vraag. Ziggo’s pitreporter interviewde voor zijn boek twintig mensen, onder wie Christijan Albers, Bart Chabot en McLarens teambaas Andreas Seidl. “James Hunt met een sigaret en ontbloot bovenlijf in de pits, dat was toch geweldig?”

De vraag intrigeerde hem al heel lang. En zeker nu de populariteit van de Formule 1 in Nederland op het (voorlopige?) hoogtepunt is. Waar komt de interesse vandaan, wat is nou de aantrekkingskracht van de sport? “Dat wilde ik dus graag achterhalen”, vertelt Plooij voor de ingang van het mediacentrum in Austin. “Waarom werkt André Venema in de Formule 1? Waarom werken Olav Mol, Jack Plooij, Peter van Egmond en al die anderen in de Formule 1? En waarom kijken Bart Chabot, iemand die helemaal gek is van de sport, en al die miljoenen mensen ernaar? ”

“Ik heb daarover”, zo vervolgt Plooij, “lekkere gesprekken gevoerd met twintig mensen die allemaal een verschillende band met de sport hebben. Coureurs, journalisten, fotografen, Nederlands sprekende cameramensen in de helikopter en fans, zoals Mattie Valk. Wat is de magie? Is dat iets van vroeger, ben je besmet door iemand? Dat probeer ik in het boek een beetje te beschrijven.”

Het is een boek voor de liefhebber en fan.

“Ja… Voor op vakantie: lekker op de stretcher, beentjes omhoog, glaasje rosé erbij en even glimlachen bij de hoofdstukken. Oh ja, verrek, hoe komt dat toch?”

Christijan Albers en Giedo van der Garde heb je ook gesproken.

“Ik wilde weten waarom ze Formule 1-coureur zijn geworden. Ik heb die twee jongens uitgezocht, omdat die niet zo vaak aan het woord zijn en we misschien alle verhalen nog niet kennen. Waarom is DTM niet leuk genoeg? Waarom willen al die jongens per se in die Formule 1? Dat geeft leuke verhalen.”

Je hebt een heel divers gezelschap aan het woord gelaten.

“Het boekje gaat niet over mij, maar over andere mensen. Ik heb daarbij hulp gehad van Julia Onclin, mijn vaste redactrice. Zij heeft de juiste poppetjes uitgezocht, ik doe dan de gesprekken en zij werkt het verder uit. Want ik kan goed lullen, maar minder goed typen haha.”

Wat is uiteindelijk de conclusie?

“Ik denk dat een belangrijk deel van die magie toch is dat wij met zijn allen nou net iets niet kunnen. De snelheid: wij kunnen niet in die auto’s stappen, weten niet precies hoe het voelt. Daarnaast is de sport mooi, ook stoer. Het gaat hard en het is gevaarlijk: je leven staat op het spel. Het is man tegen man, veel testosteron: die van mij is groter dan die van jou. Blijft toch leuk. Verder krijgen wij niet alles te zien, moeten ook vissen. Waarom is dat nou? Waarom zegt die meneer nou dat over die meneer? Je gaat verbanden leggen. En als je naar vroeger kijkt, toen wij nog jong waren, zag je James Hunt met sigaret en ontbloot bovenlijf in die pitbox. Dat was toch geweldig. Ik was jaloers, zo wou ik ook wel zijn. Hardrijden, gouden ketting om, roken, mooie vrouwen: alles zat erop en eraan. Dat was Formule 1 ook wel een beetje voor mij.”

Jij zit er nu ook dicht op. Veel dichterbij kom je niet.

“We zitten er inderdaad heel dicht bij, maar we zijn het net niet. En dat maakt het voor mij ook leuk. Ik leer en zie elke keer weer dingen waarvan ik denk: oh ja, verrek. Zit dat zo. Die helden, de karakters… Geweldig. Ik vind het mooi daar wat mee te doen. Dat is mijn magie.”

Weet je al iets meer over volgend jaar: blijft je nog even pitreporter?

“Ik hoop het wel, maar het ligt niet aan mij. Ik wil graag nog een paar jaartjes door en een paar leuke jonge mensen opleiden, zodat we het kunnen overdragen aan een nieuwe generatie. Dat is mijn droom voor de toekomst.”

Jack Plooijs boek De magie van de Formule 1 ligt vanaf nu in de boekwinkel. 200 pagina’s, prijs: €18,99.