Kimi Antonelli veroverde zaterdag voor de tweede keer op rij poleposition. Na zijn eerste zege in Shanghai heeft de Italiaanse tiener ook in Japan de beste uitgangspositie voor de winst. George Russell vergezelde hem opnieuw op de eerste startrij: de Brit kwam drie tienden tekort op de snelste tijd van zijn teamgenoot. Oud-kampioen en analist Jacques Villeneuve ziet dat Antonelli de druk opvoert voor Russell, mede omdat laatstgenoemde zijn Mercedes-toekomst niet zeker is.

In gesprek met F1TV benadrukte Villeneuve dat hij voor het eerst een dominante Antonelli zag in Japan. “Dit was het eerste weekend waarin hij er echt bovenop zat”, aldus de oud-kampioen. Hoewel de Italiaan al zijn eerste F1-overwinning vierde in Shanghai, gelooft Villeneuve dat Russell nog steeds de overhand had in de eerste twee Grands Prix van het seizoen: “Hij kon eigenlijk niet tippen aan George, hij profiteerde slechts van de problemen die George ervoer tijdens de kwalificatie”, zei Villeneuve over China. “Dat leverde hem uiteindelijk zijn eerste zege op. Wellicht heeft dat er wel voor gezorgd dat hij nu klaar is voor het echte werk.”

LEES OOK: Wolff steekt loftrompet over Antonelli, waarschuwt concurrentie: ‘Hij komt eraan’

De Canadees werd gevraagd naar de onderlinge verhoudingen binnen Mercedes. Antonelli heeft nu twee keer op rij poleposition veroverd, ten koste van zijn teamgenoot, die tweemaal genoegen moest nemen met P2. “Dat is moeilijk te verkroppen voor Russell”, legde de Canadees uit. “Hij weet ook dat Antonelli het oogappeltje is van Mercedes en van Toto Wolff. Dus voor hem is dit geen goede situatie. Hij moet zijn teamgenoot verslaan en de titel in de wacht slepen, want over zijn stoeltje valt nog te twisten. Antonelli daarentegen zit voorlopig gebakken. Ze verkeren in totaal verschillende situaties.”

