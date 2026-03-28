Toto Wolff is opnieuw apetrots op zijn pupil Kimi Antonelli. De jonge Italiaan was zaterdag wederom sneller dan teamgenoot George Russell en veroverde poleposition voor de GP van Japan. De meer ervaren Brit kampte met problemen in de afstelling en moest daardoor genoegen nemen met de tweede tijd. Na deze prestatie van Antonelli stuurt Wolff een duidelijke waarschuwing naar de concurrentie: pas op, deze jonge coureur komt eraan!

Na afloop van de kwalificatie stak Toto Wolff zijn bewondering niet onder stoelen of banken tegenover Sky Sports. Na zijn eerste overwinning in China heeft de 19-jarige Antonelli immers uitstekende papieren voor een tweede zege op rij. “Als je zijn radiocommunicatie hoort – en ook via de intercom in de garage – dan is hij gewoon zó kalm”, vertelde de Mercedes-teambaas trots.

“Hij legt zichzelf niet te veel druk op. Daarbij was die ene ronde gewoon steengoed”, doelde hij op de slotfase van de kwalificatie. “Bono (Antonelli’s race-ingenieur, red.) zei daarna tegen hem dat hij een zogenoemde veilige ronde moest neerzetten. Toen pushte hij nog iets te hard, maar verder mogen we hier heel erg tevreden over zijn.”

Pech voor Russell

George Russell ging het minder voor de wind. Hij klaagde over gebrek aan grip aan de achterkant en had veel last van overstuur. “We hebben een kleine aanpassing aan de afstelling gedaan”, legde Wolff uit. “Iets waarvan we verwachtten dat het minder impact zou hebben dan het uiteindelijk had.” Op de vraag of dat hem zal helpen in de race, reageerde Wolff: “Waarschijnlijk juist het tegenovergestelde. Hij moet dit nu meenemen naar de race, wat zeker een nadeel is, maar dat soort dingen gebeuren.”

LEES OOK: Verstappen zaait twijfel over F1-toekomst na kwalificatie: ‘Het houdt een keer op’

Bij Viaplay benadrukte Wolff nogmaals hoe trots hij is op Antonelli. Bovendien stelde hij dat de jonge coureur allang geen bijrol meer speelt binnen Mercedes. “Ik ben echt heel blij met zijn optreden”, jubelde de Oostenrijker. “Hij pakt het allemaal zo kalm en berekend aan. Hij komt eraan!”, waarschuwde Wolff de concurrentie. “Hoe meer ervaring hij opdoet, hoe beter hij de mogelijke scenario’s inschat. Daarbij legt hij zichzelf niet onnodig veel druk op.”

Lees hier alles over de GP Japan

