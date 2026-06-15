Jacques Villeneuve is niet te spreken over de prestaties van George Russell tijdens de GP van Catalonië in Barcelona. De oud-wereldkampioen sprak van een ‘zeer teleurstellend’ optreden van de Mercedes-coureur. Russell vertrok zondag vanaf poleposition, maar verloor de leiding uiteindelijk aan Lewis Hamilton. Ook teamgenoot Kimi Antonelli wist hem te passeren, al kwam Russell door een late uitvalbeurt van de jonge Italiaan alsnog als tweede over de streep.

Russell werd vooraf beschouwd als dé grote favoriet voor het Formule 1-seizoen van 2026. Na zeven Grands Prix is Antonelli echter de onbetwiste ster bij Mercedes. De 19-jarige coureur won vijf races op rij en gaat met ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton doet ondertussen goede zaken namens Ferrari; dankzij zijn recente overwinning is ook hij Russell gepasseerd in de WK-stand. Villeneuve is allerminst onder de indruk van de prestaties van de Brit en ventileerde zijn mening in een uitzending van Sky Sports.

‘Erg teleurstellend’

“Russell verdedigde niet bepaald sterk, hè?”, stelde de Canadees kritisch. “Hij wachtte te lang en liet meer dan eens de deur wagenwijd openstaan.” De oud-kampioen haalde vervolgens uit naar de indruk die Russell momenteel maakt nu de titelstrijd langzaam uit zicht dreigt te raken. “Hij zag er niet uit als een coureur die voor het kampioenschap vecht. Sterker nog, het leek alsof hij de strijd met zijn teamgenoot al had verloren. Russell reed vandaag een bijzonder teleurstellende race”, concludeerde Villeneuve. “Hij had geen tempo, reed bijna achteruit en leek te bezwijken onder de druk. Erg teleurstellend.”

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Mede-wereldkampioen Nico Rosberg reageerde op het vernietigende oordeel van zijn collega-analist. “Vóór de race zei ik het ook al: Russell presteert uitstekend in de kwalificaties, maar ik heb nog steeds mijn twijfels over zijn racesnelheid”, aldus de Duitser. “Op zondag heb ik hem nog nooit een perfecte race zien rijden, vandaag opnieuw niet. Er ontbrak gewoon iets. Lewis (Hamilton, red.) was sneller, Kimi (Antonelli, red.) leek zelfs nóg sneller en Norris zat er ook goed bij. Russell heeft dit weekend misschien een stap vooruit gezet, maar hij is er nog niet.”

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