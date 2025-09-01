Kimi Antonelli kijkt terug op een teleurstellende Nederlandse GP. Zijn race werd gekenmerkt door een incident met Charles Leclerc; terwijl de Monegask op verse rode banden de pitstraat uitkwam, probeerde Antonelli hem in de Hugenholtzbocht te passeren. Een pijnlijke botsing later moest Leclerc zijn race voortijdig staken. Oud-coureur Jacques Villeneuve fileerde de actie van Antonelli en stelde de vraag of de Formule 1 niet te vroeg is gekomen voor de 19-jarige rookie.

In een analyse voor Sky Sports blikte Villeneuve terug op de Nederlandse GP op Zandvoort en in het bijzonder op de inhaalpoging van Antonelli. Daarbij nam de Canadees – zoals gebruikelijk – geen blad voor de mond. “Dat was erg slecht”, oordeelde hij scherp. “Zo’n inhaalactie verwacht je van een coureur in de Formule 4 of Formule 3, van iemand zonder ervaring. Die hele manoeuvre was totaal onberekend en niet zoals het hoort. Als je in de koningsklasse rijdt, maak je hooguit fouten wanneer je op de limiet rijdt. Dat was nu niet het geval.”

‘Hij raakte helemaal overstuur’

Villeneuve zag hoe Antonelli na het incident volledig de draad kwijtraakte. “Toen raakte hij helemaal overstuur en kreeg hij ook nog eens een straf voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat.” De wereldkampioen van 1997 trok een harde conclusie: “Misschien is de Formule 1 gewoon te veel voor hem.” Antonelli debuteerde dit jaar in Melbourne als een van de jongste coureurs ooit. Hoewel hij al meerdere beginnersfouten maakte, stond hij tijdens de Canadese GP al wel op het podium.

Collega-analisten opperden dat Antonelli’s fouten aan zijn leeftijd te wijten zijn. Villeneuve was het daar niet mee eens en wees op andere jonge succesverhalen. “Nee, dat heeft er niets mee te maken”, reageerde hij fel. “Hij zit in de Formule 1. Hoe oud was Verstappen toen hij begon? Hoe oud was Hamilton? Dat is dus geen excuus. Kijk eens hoe ver hij achter lag in die bocht. Op welke planeet had die inhaalactie kunnen slagen? Iedereen weet dat je op dit circuit die lijn niet kunt nemen. Dat was gewoon heel slecht berekend, en in de Formule 1 mag je beter verwachten.”

