Kimi Antonelli is met vijf zeges op rij de soevereine leider in de WK-stand. In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine spreekt vader Marco Antonelli over het extreme verwachtingspatroon rond Kimi Antonelli en hoe de nieuwe ster van Mercedes daarmee omgaat. “Hij slaagt erin om van een probleem juist een kans of een nieuwe uitdaging te maken. Dat is een belangrijke kwaliteit.”

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vertelt Marco Antonelli uitgebreid over de sportieve machtsgreep van zoon Kimi in de Formule 1. Haal het magazine nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland. Lees hieronder alvast een korte passage uit het interview.

– Het gaat Kimi dit seizoen in alle opzichten voor de wind, hetgeen een enorm verwachtingspatroon met zich meebrengt. Is er in dat opzicht nog een rol voor u als vader om hem daarmee te helpen omgaan?

Marco Antonelli: “Het is zonder meer lastig voor Kimi, maar ik denk dat iedere topsporter met dit soort druk te maken krijgt zodra hij of zij de absolute top bereikt. We hebben het nu over de Formule 1 vanwege Kimi, en die sport trekt enorm veel media-aandacht, maar in sporten als bijvoorbeeld zwemmen zal de druk niet minder zijn.”

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“Wanneer je zoals Kimi op jonge leeftijd een kans krijgt bij het Formule 1-team van Mercedes, als opvolger van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton én als teamgenoot van George Russell, die zijn snelheid ruimschoots heeft bewezen, dan is dat natuurlijk ontzettend moeilijk. Tegelijkertijd geldt: als je ooit wereldkampioen wilt worden, zijn dit de hordes die je moet nemen. Als familie staan we altijd voor hem klaar, juist ook op momenten dat het minder gaat. Maar hij begrijpt heel goed dat druk nu eenmaal bij dit niveau hoort.”

– Hoe gaat hem dat af? Is hij koelbloedig van nature?

“Kimi heeft een ijzersterke mentaliteit. En hij weet in elke situatie de positieve kant te ontdekken en slaagt erin om van een probleem juist een kans of een nieuwe uitdaging te maken. Dat is een belangrijke kwaliteit.”

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