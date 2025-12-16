Lewis Hamilton kijkt terug op een teleurstellend eerste seizoen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde met de besturing van zijn SF-25 en kwam niet verder dan een vierde plaats. Volgens oud-coureur Jacques Villeneuve ligt een belangrijk deel van de verklaring voor de moeizame start van Hamilton in diens verleden bij Mercedes. Daar verkeerde hij jarenlang in een comfortabele positie, wat nu zijn weerslag zou hebben op zijn prestaties bij de Scuderia.

Het ontbrak Lewis Hamilton in 2025 aan podiumplaatsen, waardoor hij een einde maakte aan een podiumreeks van liefst achttien seizoenen. Het is tekenend voor het jaar van de 40-jarige Brit, die onderaan de streep een teleurstellend Ferrari-debuut beleefde. In de laatste triple header werd hij nota bene drie keer op rij uitgeschakeld in Q1. Volgens Villeneuve heeft deze ogenschijnlijke vormdip alles te maken met de glansrijke periode van Hamilton bij Mercedes.

“Zijn (Hamilton, red.) jaren bij Mercedes hebben een grote impact gehad”, aldus Villeneuve in de High Performance-podcast. “Tijdens veel kampioenschappen moest hij het vooral opnemen tegen zijn teamgenoot en was er niet echt sprake van een strijd. Alleen Nico (Rosberg, red.) daagde hem echt uit, en die strijd heeft hij verloren”, doelde hij op het kampioenschap van 2016. “Nu zit hij bij Ferrari en moet hij zijn vechtlust opnieuw terugvinden. Het lijkt erop dat hij gewend is geraakt aan de makkelijke jaren bij Mercedes.”

Verstappen maakt wél het verschil

Villeneuve maakte daarbij de vergelijking met Max Verstappen en wees op het verschil in mentaliteit tussen beide coureurs, zelfs in periodes van dominantie. “Het is lastig om de motor weer op gang te krijgen als je even gas terugneemt, het rustig aan doet of denkt dat het makkelijk is”, vervolgde de Canadees. “Zodra je begint te geloven dat je onaantastbaar bent, ga je gas terugnemen; en dat is waar Max het verschil maakt.”

Volgens Villeneuve blijft Verstappen altijd op het scherpst van de snede rijden. “Zelfs in een seizoen waarin Red Bull elke race met gemak wint, geeft hij alles alsof het de laatste race van het kampioenschap is en hij achterstaat in punten”, legde de oud-kampioen uit. “Wanneer het dan écht moeilijk wordt en hij móét vechten, is hij daaraan gewend. Ik denk dat dat het grote verschil is met het proces van Lewis Hamilton”, concludeerde Villeneuve.

