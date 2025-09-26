Oscar Piastri: koelbloedig, klinisch, onvermoeibaar? Nee, zegt oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve. Waar de huidige WK-leider de afgelopen maanden alom werd geprezen om zijn koele kwaliteiten, werd het raceweekend in Bakoe voor hem een crashfestijn. Volgens Villeneuve is de Piastri-bubbel inmiddels gebarsten en zal de Australiër moeten bewijzen dat hij zich – ook als prooi van Norris en Verstappen – staande kan houden.

Piastri maakte opvallend veel fouten toen de Formule 1 afgelopen weekend in Azerbeidzjan neerstreek. Na een crash in de kwalificatie moest hij zondag vanaf een teleurstellende negende startplaats vertrekken. Zijn race was echter van korte duur; na een valse start zette hij zijn McLaren al in de openingsronde in de muur. Ondanks de uitvalbeurt heeft hij nog steeds een voorsprong van 25 punten op teamgenoot Lando Norris, die slechts beperkt profiteerde met een zevende plaats. Verstappen wierp zich ondertussen op als serieuze kanshebber door zijn tweede Grand Prix op rij te winnen.

‘Bizarre vertoning’

“Het was een zeer slechte vertoning, zowel van Piastri als van Norris”, reflecteerde Jacques Villeneuve tegenover OLGB. “Piastri bracht het er het slechtst vanaf. Om de een of andere reden zat hij het hele weekend al op het randje. Zijn rijstijl zag er op vrijdag grillig uit, daarna maakte hij die fout in de kwalificatie. Vervolgens kwam die valse start, gevolgd door een fout in de allereerste ronde”, somde de Canadees op.

“Het was echt vreemd, want Piastri had zo’n grote voorsprong opgebouwd in het WK”, benadrukte Villeneuve. “Maar we hebben al vaak genoeg gezien dat de opgejaagde – de prooi in dit geval – met veel meer druk te maken krijgt. Toch is het bizar dat dit weekend zo is gelopen, al verloor hij in verhouding tot Norris weinig punten. Maar als hij straks nóg zo’n weekend heeft, wordt de druk alleen maar groter. We zagen Piastri altijd als een koud, onwrikbaar blok, maar dat was in Bakoe duidelijk anders. Ik denk dat de bubbel een beetje gebarsten is.”

“De vraag is of dit eenmalig was”, voegde de oud-kampioen eraan toe. “Iedereen kan natuurlijk zo’n pechdag hebben. Het maakt niet uit hoe goed je bent; zelfs Max (Verstappen, red.) heeft wel eens weekenden gehad waarvan we dachten: ‘Oké, dit was wel een beetje overdreven.’ Het merkwaardige is dat beide McLaren-coureurs dit keer tekortschoten. Norris blonk ook niet uit. Hij heeft zijn auto weliswaar niet in de muur gezet, maar hij had zich minstens op P2 moeten kwalificeren.”

