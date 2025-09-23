Max Verstappen won zondag op dominante wijze de GP van Azerbeidzjan. Terwijl de Nederlander een masterclass gaf op het Baku City Circuit – en zijn zesde Grand Slam in de wacht sleepte – eindigde WK-leider Oscar Piastri zijn race in de muur. Lando Norris, die ook kans maakt op de titel, kwam niet verder dan de zevende plaats. Nu Verstappen de jacht op de titel heeft geopend, waarschuwt Jacques Villeneuve nogmaals dat McLaren een eerste coureur moet aanwijzen.

Villeneuve, de wereldkampioen van 1997, is ervan overtuigd dat McLaren een zware beslissing moet nemen als Verstappen het gat naar Norris en Piastri blijft dichten. De Nederlander heeft al twee races op rij gewonnen en maakt nog steeds kans op de titel. De achterstand op WK-leider Piastri bedraagt op dit moment 69 punten. “Het lastige voor Norris is dat – als Verstappen steeds dichterbij komt – het team Piastri moet gaan bevoordelen”, aldus Villeneuve tegenover OLBG. “Hij moet dan de nummer één worden.”

“Dan praten we ineens over een titelstrijd tussen twee verschillende teams”, lichtte de Canadees toe. “Het belooft wel een lastige te worden – we hebben het immers over de beste coureur ter wereld”, doelde hij op Verstappen. “Dus ja, Norris zit in een hele benarde positie. Dankzij de GP van Azerbeidzjan is Max echt weer in de race, en hij is niet een coureur die bezwijkt onder druk. Sterker nog, Verstappen zal de druk alleen maar opvoeren voor beide McLaren-rijders.”

‘Bij Red Bull zitten vechters, bij McLaren niet’

Villeneuve legde uit dat het voor de achtervolger makkelijker is om de strijd aan te gaan. “Hij (Verstappen, red.) zit McLaren op de hielen, weet precies waar ze zijn en waar hij heen moet. Dat is gemakkelijk. Maar als je voorligt, kun je niet zien wat er achter je gebeurt. Je bent misschien geneigd om soms even achterom te kijken, maar dat kun je je niet veroorloven.”

Tot slot wees Villeneuve op de ommekeer bij Red Bull, dat ook klaar lijkt voor een nieuwe titelstrijd. “Red Bull heeft het tij gekeerd en presteert geweldig onder druk”, merkte hij op. “Het zijn geweldige vechters. McLaren heeft vorig jaar al laten zien dat ze dat nog niet zijn. Daar zijn ze zich intern ook bewust van. De coureurs voelen dat ook en zullen daarom extra druk ervaren.”

