Lando Norris was tijdens de afgelopen GP in Azerbeidzjan opnieuw de dupe van een slechte pitstop. Nadat een langzame bandenwissel in Monza nog werd verholpen met een controversiële teamorder, moest hij in Bakoe toch echt op de blaren zitten. Norris kwam achter Leclerc en Lawson de baan op en finishte mede daardoor als zevende. Teambaas Andrea Stella wijt de langzame pitstops aan gebrekkig materiaal.

Na een teleurstellende kwalificatie vertrok het team van McLaren, in de gedaanten van Lando Norris en Oscar Piastri, vanaf de zevende en negende plaats. Piastri kwam echter niet verder dan de openingsronde; na een valse start parkeerde hij zijn bolide in de muur. Aan Norris de taak om de schade te beperken, maar na een langzame pitstop zat hij vast achter de DRS-trein van machinist Liam Lawson. De Brit wist geen plaatsen goed te maken ten opzichte van zijn startpositie.

Focus op pitstops

“We concentreren ons volledig op de pitstops”, verzekerde McLaren-teambaas Andrea Stella na afloop van de race. “Maar we moeten er gewoon aan blijven werken, want de impact van een goede bandenwissel wordt steeds groter. Dus voor de rest van het seizoen, en ook met het oog op de auto van volgend jaar, is er zeker werk te verzetten – de uitvoering ervan, maar ook het materiaal. Een pitstop moet voor onze crew eenvoudiger en natuurlijker worden. Vanuit hardware-oogpunt zijn er nog wel wat dingen die we moeten verbeteren.

Voor Norris was het de zoveelste keer dat hij werd vertraagd door een langzame pitstop. In Monza stond hij ook al 5,9 seconden stil door problemen met het linkervoorwiel. Een eeuwigheid in Formule 1-termen. Volgens Stella was ook dat incident te wijten aan de apparatuur. Ondanks deze tegenslagen was de Italiaan tevreden over Norris’ race. “Ik denk dat Lando vandaag een sterke race heeft gereden”, besloot hij. “Hij heeft het onderste uit de kan gehaald. In zijn auto had geen enkele andere coureur meer punten gescoord. De verantwoordelijkheid voor dit resultaat ligt bij het team; met een snellere pitstop hadden we Norris meer kansen kunnen geven.”

