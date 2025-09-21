Het raceweekend in Azerbeidzjan is er een om snel te vergeten voor het team van McLaren. Waar WK-leider Oscar Piastri al vroeg zijn waterloo vond in de onvergeeflijke muren van het Baku Street Circuit, moest Lando Norris genoegen nemen met de zevende plaats. Het eens zo ongenaakbare McLaren kon geen vuist maken tegen de rivalen van Red Bull en Mercedes. Norris legt uit dat zijn auto toch minder solide is dan eerder werd gedacht.

Lando Norris stelde na afloop van de race dat hij niet verbaasd was dat Piastri in de muur belandde. “Ik denk dat de fouten die Oscar (Piastri, red.) en ik hebben gemaakt, bewijzen dat het nog steeds geen makkelijke auto is om te besturen”, aldus Norris tegenover Sky Sports. “Soms is hij ongelooflijk snel, maar op plekken zoals deze kan hij je nog steeds parten spelen als je één foutje maakt.” Een opvallende uitspraak van Norris, die gedurende het jaar toch vaak het voordeel had van een uiterst complete bolide.

Titelstrijd

Oscar Piastri, die Norris verder zag inlopen in het coureurskampioenschap, betreurde vooral de ‘domme fouten’ die hij zelf maakte. “Het was zeker een rommelig weekend”, aldus de Australiër. “Dat gezegd hebbende, zou ik me meer zorgen maken als het een gebrek aan snelheid was waardoor ik dit soort missers beging. Het zijn gewoon simpele inschattingsfouten. Dat is natuurlijk onnodig, ook met het oog op de monteurs, die sowieso al een zwaar weekend hebben gehad.”

Dankzij Norris’ zevende plaats bedraagt het verschil tussen beide McLaren-coureurs slechts 25 WK-punten. Bij een nieuwe uitvalbeurt en een overwinning voor Norris zouden ze dus op gelijke hoogte komen te staan. “Daar maak ik me niet al te veel zorgen over”, verzekerde Piastri. “Ik denk dat ik me puur op mezelf concentreer en op wat ik kan doen om te verbeteren. Er is nog een lange weg te gaan, of je nu goede of slechte weekenden hebt. Het kampioenschap is nog lang niet voorbij, dus daar concentreer ik me op.”

