Jacques Villeneuve verwerpt het idee dat Mercedes vanaf 2026 een voorsprong zal hebben op de rest van het veld. Veel kenners waarschuwen dat de geschiedenis zich zal herhalen wanneer er nieuwe hybride­motoren worden geïntroduceerd in de Formule 1. In 2014 stapte de sport voor het eerst over op de geëlektrificeerde V6; Mercedes maakte destijds een vliegende start. Ditmaal zouden echter alle teams een gedegen begrip hebben van deze techniek, aldus Villeneuve.

Over slechts enkele maanden zullen de Formule 1-teams hun auto’s onthullen voor het seizoen 2026. De sport staat voor een grote technologische revolutie, zowel op het gebied van chassis en aerodynamica als in de onderhuidse techniek. Het vermogen wordt vanaf volgend jaar gelijk verdeeld over een nieuwe interne verbrandingsmotor en een batterij. Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor de huidige machtsverhoudingen.

Veel experts, waaronder teambazen en coureurs, vrezen dat Mercedes opnieuw dominant zal zijn. Bij het gloren van het hybride­tijdperk in 2014 waren de Silberpfeile immers ook ongenaakbaar. Met Lewis Hamilton luidde de Duitse renstal destijds een langdurige periode van dominantie in. Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve is echter niet bang dat de geschiedenis zich zal herhalen: “In 2014 had Mercedes een voorsprong van liefst vijf jaar op de rest van het veld”, zei hij op een goksite. “Omdat dat toen gebeurde, verwachten velen dat het in 2026 niet anders zal zijn. Maar ik geloof niet dat de andere fabrikanten zich laten verrassen.”

‘Slechts geruchten’

“Iedereen begint nu met een gedegen begrip van hoe deze motoren werken, dus waarom zou Mercedes weer een grote sprong voorwaarts kunnen maken?”, vroeg Villeneuve zich af. “De technologie is dezelfde, alleen de toepassing verandert.” Toch wordt er in de paddock gefluisterd dat de Duitse renstal de beste papieren heeft voor 2026. “De verhalen over Mercedes’ superioriteit zijn slechts geruchten”, zei Villeneuve nuchter.

“Hoe dan ook, het lijkt erop dat dit motortijdperk van korte duur zal zijn”, vervolgde hij, verwijzend naar de aanhoudende interesse in atmosferische V10-blokken. “Laten we hopen dat geen enkele motor heel erg superieur zal zijn aan de rest. Zo’n voordeel houdt meestal lang aan. Met verbeteringen in het chassis of de aerodynamica kun je snel tijd goedmaken, maar een motorblok verbeteren is veel meer tijdsintensief.”

