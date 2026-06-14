Jacques Villeneuve houdt de komende races een extra oogje op George Russell. De voormalig wereldkampioen van 1997 ziet dat Kimi Antonelli het ‘geluk van de kampioen’ aan zijn zijde heeft en denkt dat de komende races cruciaal zijn voor Russells titelkansen.

George Russell werd gezien als serieuze titelkandidaat en maakte die status waar tijdens de seizoensopener in Australië, waar hij als eerste over de finish kwam voor Kimi Antonelli. Sindsdien is het echter vooral Antonelli die de toon zet.

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De Italiaan pakte vijf opeenvolgende polepositions en overwinningen van China tot en met Monaco en heeft inmiddels een voorsprong van 66 punten in het rijderskampioenschap op Lewis Hamilton opgebouwd. Russell is inmiddels teruggezakt naar de derde plaats en kijkt tegen een achterstand van nog eens twee punten aan.

Geluk van de kampioen

Villeneuve gelooft dat Antonelli het ‘geluk van de kampioen’ heeft en waarschuwt Russell dat hij in zo’n situatie zijn hoofd niet mag laten hangen. “Zo zien we hoe sterk een coureur mentaal is”, verklaart hij voor de camera van Sky Sport F1. “Omdat je telkens weer moet opkrabbelen. Je kunt niet zomaar je hoofd laten hangen, want dan ga je denken: ‘Oké, ik heb pech, dat is oneerlijk’. En als je dan in een race leidt: ‘Oh, er gaat iets mis’. Als je zo gaat denken, gaat er ook echt iets mis. Kimi heeft wat wij het geluk van kampioenen noemen.”

De voormalig wereldkampioen maakt de vergelijking met Michael Schumacher, wiens geluk hem naar zeven wereldtitels hielp, zelfs op momenten dat de kansen tegen hem leken te werken. “Als je je het Schumacher-tijdperk herinnert, ging hij bijna bij elke race wel een keer van de baan, maar op de een of andere manier belandde hij telkens op de enige plek waar hij zich dat kon veroorloven”, legt hij uit. “Dat is Kimi dit jaar ook vaak overkomen. In Miami, toen hij de eerste chicane afsneed, zou hij achter Lewis terugkomen, maar door de spin van Verstappen behield hij zijn positie.”

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