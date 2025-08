Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve vindt Yuki Tsunoda de slechtste teamgenoot die Max Verstappen ooit heeft gehad. De Nederlander heeft in zijn tijd bij Red Bull al verschillende teammaten versleten, maar volgens de Canadees heeft het team met de Japanner een nieuw dieptepunt bereikt. Villeneuve zou Verstappen graag eens naast een bewezen racewinnaar zien rijden.

Yuki Tsunoda heeft het moeilijk sinds hij tijdens de GP van Japan promoveerde naar het hoofdteam. De 25-jarige coureur verving de worstelende Liam Lawson, maar wist zelf ook weinig indruk te maken. Tsunoda eindigde slechts drie keer in de punten en kwam niet verder dan een negende plaats. In gesprek met Vision4Sport uitte oud-kampioen Jacques Villeneuve kritiek op zowel Tsunoda als alle andere coureurs die verbleken naast Verstappen.

Max’ slechtste teamgenoot

“Tsunoda is waarschijnlijk Max’ slechtste teamgenoot tot nu toe”, zei hij. “Veel mensen zeggen dat het oneerlijk is dat de auto voor Max gebouwd is. Maar Max is misschien wel de enige die het team echt bruikbare feedback geeft. Dan is het logisch dat de auto zo wordt ontwikkeld dat hij er het meeste voordeel uit haalt. Het is niet alsof ze het expres moeilijker maken voor de tweede coureur”, aldus Villeneuve, doelend op Tsunoda.

LEES OOK: Tsunoda positief over eerste seizoenshelft: ‘Gat naar Verstappen wordt kleiner’

“Het probleem is dat er maar weinig coureurs zijn zoals Verstappen“, vervolgde hij. “Als je naar het verleden kijkt, waren er meerdere rijders op zijn niveau. Daarnaast had je een aantal goede coureurs en wat middenmotors. Tegenwoordig zijn er veel goede coureurs, maar Max steekt er als enige echt bovenuit. Dat maakt het lastig om iemand naast hem te zetten. Onderling lijken ze allemaal competitief – totdat je ze naast Max zet. Dan denk je: ‘Misschien zijn ze toch niet zo goed als gedacht’.”

Gevestigde namen

Villeneuve vindt dat het tijd is om een gevestigde naam naast Verstappen te zetten; volgens hem zou Tsunoda vervangen moeten worden door iemand als Leclerc of Alonso. “Het zou interessant zijn om Leclerc naast Max te zien, om te kijken hoe goed hij werkelijk is”, stelde de elfvoudig Grand Prix-winnaar. “Of Alonso, want dat is een bewezen grootheid. En wat te denken van Lando Norris? Dan kunnen we zien of hij écht uitzonderlijk is, of gewoon erg goed. Het zou helpen om het niveau in het rijdersveld beter te duiden. We weten dat Max uitzonderlijk is, maar zijn teamgenoten zijn dat niet geweest. Het heeft geen zin om te zeggen: ‘Och, arme zielen.’ Nee, ze waren gewoon niet goed genoeg.”

Tot slot benadrukte Villeneuve dat Tsunoda geen medelijden verdient. “Yuki heeft al vier of vijf jaar ervaring”, lichtte hij toe. “Hij heeft zijn kans gehad, maar het is duidelijk niet goed genoeg. Hij kreeg de kans om bij een topteam te rijden, maar presteerde niet. Zo simpel is het. Je hoeft geen medelijden met hem te hebben. Hij weet dat hij momenteel niet snel genoeg is, en dat frustreert hem – wat zijn prestaties alleen maar verder onder druk zet.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Vanaf donderdag in de winkel, maar nu al online te bestellen! (met gratis bezorging in heel Nederland)