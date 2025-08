Yuki Tsunoda verzekert dat zijn achterstand op Red Bull-teamgenoot Max Verstappen steeds kleiner wordt. Hoewel de Japanner terugkijkt op een teleurstellende GP van Hongarije, ziet hij zijn snelheid over het algemeen toenemen. Bovendien reed hij in Boedapest met autoschade, zo onthulde Tsunoda achteraf. De 25-jarige coureur eindigde daardoor slechts als zeventiende.

Door de nieuwe sof in Hongarije heeft Tsunoda al zeven Grands Prix op rij geen WK-punten meer gescoord. Toegegeven, ook Max Verstappen beleefde een dramatisch weekend; de regerend wereldkampioen kwam niet verder dan de negende plaats. “We wisten dat het lastig zou worden om in de punten te eindigen, en toen ik eenmaal schade aan de voorvleugel had, was onze race eigenlijk voorbij”, verklaarde Tsunoda na afloop tegenover F1TV.

“Het kostte ons veel snelheid en verminderde de grip, waardoor we niet langer een strategie konden volgen waarvan we zouden profiteren”, lichtte hij toe. En dat was niet het enige wat hem parten speelde. De Red Bull-coureur zinspeelde opnieuw op miscommunicatie binnen het team. “Dat is de afgelopen twee races gebeurd, dus het begint behoorlijk frustrerend te worden”, verzuchtte hij. “Daar moeten we echt aan werken in de tweede seizoenshelft.”

‘Gat naar Max wordt kleiner’

Ondanks de nodige verbeterpunten ziet Tsunoda ook lichtpuntjes richting de zomerstop. Sinds zijn RB21 is voorzien van een geüpgradede vloer, merkt hij verbetering in zijn snelheid. “Als ik terugkijk op het seizoen tot nu toe, ben ik eigenlijk best positief”, stelde hij. “We hebben progressie geboekt, vooral sinds de nieuwe vloerupdates. Het gat met Max (Verstappen, red.) wordt steeds kleiner. Het voelt misschien niet zo, maar op papier scheelt het slechts een tiende. Ik weet niet zeker of veel andere coureurs dat zouden evenaren.”

“Deze week ga ik rechtstreeks naar de fabriek om in de simulator te testen”, vervolgde hij vastberaden. “We moeten uitzoeken waar het misging. Tijdens de zomerstop gaan we hard werken, zodat we de tweede seizoenshelft beter beginnen dan we de eerste hebben afgesloten. Het is frustrerend, maar we blijven positief en komen sterker terug.” Tsunoda heeft dit seizoen tien WK-punten gescoord – drie namens Racing Bulls en zeven sinds zijn overstap naar Red Bull. Ter vergelijking: Verstappen verzamelde in diezelfde periode al 151 punten.

