Pascal Wehrlein won zaterdag in Indonesië zijn derde ePrix van het seizoen. Toch ging het na afloop vooral over Sam Bird en Mitch Evans. De beide Jaguar-coureurs schakelden elkaar uit in de straten van Jakarta.

Met zijn overwinning deed Wehrlein goede zaken in de strijd om de titel. De Duitser zag namelijk hoe Nick Cassidy, leider in het kampioenschap, slechts zevende werd. Wehrlein is hem door de zege nu tot op twee punten genaderd. Daarvoor moest de Porsche-coureur nog wel Jake Dennis van zich afhouden. Dat lukte.

Robin Frijns negende

Robin Frijns kwam als negende over de finish. Daarmee reed de Nederlander weer eens in de top-tien en dat is een opsteker voor de coureur van ABT. Hij staat slechts 21e in het kampioenschap, met vijf punten.

Titelverdediger Stoffel Vandoorne boekte zijn beste prestatie tot nu toe dit seizoen. De Belg eindigde als vierde. De race was de eerste van twee in totaal in Jakarta dit weekend. De andere race vindt zondag plaats.

