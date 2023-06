Mercedes-hoofdtechnicus James Allison kan zich niet helemaal vinden in de kritiek van Lewis Hamilton op de auto. In een interview met Auto, Motor und Sport werd Allison gevraagd naar de problemen die Hamilton had met het ontwerp van de Mercedes. Allison had een iets andere kijk op de situatie.

De Mercedes-bolide heeft overduidelijk de nodige problemen dit jaar, maar volgens Hamilton was er één specifiek probleem dat zijn rijgedrag het meest beïnvloedde. De Brit stelde namelijk dat de cockpit van zijn auto te ver naar voren zit. Daardoor zou hij te dicht op de voorwielen zitten en wordt het erg veel moeilijker voor hem om goed te rijden.

Hoewel het waar is dat de cockpit in de Mercedes relatief ver naar voren zit, is dat volgens Allison echt niet het allesbepalende probleem. “Lewis houdt niet van de wegligging van de auto”, stelt de hoofdontwerper. “En hij zit in een andere houding dan voorheen. Ik weet niet zeker of het ene verband houdt met het andere. We hebben er wel een paar keer met Lewis over gesproken. Ik denk niet dat de zitpositie een grote factor is in de problemen die hij voelt met de auto. We hebben het hier niet over 20 centimeter ofzo. Lewis heeft auto’s gereden waar hij nog veel verder vooruit zat.”

Niet helemaal ongelijk

Toch denkt Allison dat de kritiek van Hamilton wel enig hout snijdt. “Waar hij wel gelijk in heeft, is de kritiek op de wegligging van de auto. Het is onze taak om deze zwakte te verhelpen. Dat tast namelijk de rondetijd aan. Als we de zitpositie veranderen, is dat om veel andere redenen en niet omdat we denken dat alleen dat alle problemen van Lewis zal oplossen.”

