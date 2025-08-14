Volgens Williams-teambaas James Vowles zou Alex Albon zich tegenwoordig kunnen meten met Max Verstappen. Beide coureurs waren tussen 2019 en 2020 al teamgenoten bij Red Bull, maar destijds werd de Brits-Thaise coureur volledig overschaduwd door de Nederlander. Inmiddels zou Albon echter een ‘totaal ander beest’ zijn; de 29-jarige coureur zit in zijn vierde seizoen bij Williams en heeft al meerdere sterke resultaten neergezet.

Albon promoveerde halverwege 2019 naar Red Bull, maar wist in anderhalf jaar tijd weinig indruk te maken. Hij kon zich zelden staande houden naast Verstappen en verloor in 2021 zijn stoeltje. In 2022 keerde hij echter terug in de Formule 1 met Williams, waar hij zich sindsdien heeft ontwikkeld tot een betrouwbare en constante middenveld-coureur. Mede dankzij zijn prestaties staat het team momenteel op een knappe vijfde plaats in het kampioenschap.

Vowles gelooft dat Albon inmiddels een nieuw niveau heeft bereikt, waarop hij feilloos presteert. “In 2023 zette hij een grote stap vooruit, en sindsdien is hij ieder jaar blijven groeien”, reageerde Vowles tijdens de Hongaarse GP. “Hij is altijd al enorm snel geweest, maar nu combineert hij dat met constante prestaties. Onze voornaamste taak is om hem een auto te geven waarmee hij kan scoren, en dat is dit jaar voor het eerst gelukt.”

Albon versus Verstappen

“Daarnaast prijs ik Alex voor het feit dat hij vrijwel geen fouten maakt”, vervolgde Vowles. “Ik kan me nauwelijks een race of kwalificatie herinneren waarin hij niet leverde wat we verwachtten, afgezien van tegenslagen door het team. En zelfs als het misgaat, blijft hij mentaal ongelooflijk sterk. Hij verwerkt het, en komt de volgende dag sterker terug. We weten allemaal hoe goed Carlos Sainz is, en Alex houdt zich uitstekend staande naast hem.”

Sinds Albon is vertrokken bij Red Bull is ook Verstappen sterker geworden – met vier wereldtitels en 65 overwinningen behoort hij tot de meest succesvolle coureurs aller tijden. Toch is Vowles overtuigd dat zijn pupil nu zijn mannetje zou staan naast de Nederlander. “Zet je hem vandaag naast Max, dan is hij een compleet ander beest”, verzekerde de Brit. “Het gaat niet alleen om snelheid – die had hij altijd al – maar vooral om de veerkracht die hij heeft ontwikkeld, en hoe sterk hij blijft als het tegenzit.”

Max Verstappen en Alex Albon als teamgenoten tijdens de GP van Bahrein in 2020 (Getty Images)

