Terwijl het huidige Formule 1-seizoen langzaam ten einde loopt, richten de teams hun blik al volop op 2026 – en niet zonder reden. De FIA introduceert dan nieuwe technische reglementen, waarbij zowel de aandrijflijn als het chassis grondig worden herzien. Vanuit het rijdersveld klonk al stevige kritiek op de nieuwe formule. Toch ziet Williams-teambaas James Vowles ook voordelen; hij verwacht dat inhalen in 2026 veel meer af zal hangen van de coureur zelf.

Volgens kenners staat de Formule 1 voor de grootste reglementswijziging in de geschiedenis van de sport. Zowel het chassis als de motor gaan volledig op de schop. De auto’s worden compacter, terwijl het vermogen straks gelijk verdeeld wordt tussen de verbrandingsmotor en een hybride batterij. Coureurs waren aanvankelijk sceptisch over de belofte van meer close racing, maar volgens Vowles is men inmiddels vooral enthousiast over de nieuwe uitdaging, al vraagt het inhalen nog gewenning richting 2026.

‘Buiten de gebaande paden denken’

Tijdens de GP van Singapore werd Vowles gevraagd naar de karaktereigenschappen van de auto’s voor 2026. “Het inhalen zal anders zijn”, bevestigde hij, “maar het zal wel gebeuren. Alleen op een andere manier dan we nu gewend zijn. De eerste keer dat coureurs oefenden op de simulator dachten ze: ‘Dit is niet geweldig.’ Maar de tweede, derde en vierde keer werd het steeds interessanter. Dat typeert coureurs; ze bijten zich vast in het vinden van nieuwe oplossingen en het optimaliseren van elk mogelijk voordeel.”

LEES OOK: ‘Mercedes heeft Verstappen niet nodig, Russell wordt mogelijk net zo goed’

“Vanuit dat perspectief denk ik dat het erg interessant wordt”, vervolgde hij. “We zullen waarschijnlijk meer inhaalacties zien, maar misschien op andere plekken dan we gewend zijn.” De gebruikelijke remzones en DRS-zones zouden weleens plaats kunnen maken voor nieuwe kansen tot inhalen, legt de Brit uit. Dat heeft ook te maken met het verdwijnen van DRS. De FIA komt in 2026 met een handmatig inhaalsysteem, waarbij coureurs energie moeten sparen om via een speciale boost-knop op het stuurwiel extra vermogen vrij te geven. Achterliggers krijgen daardoor meer power boven de 280 km/u. “Gezien de nieuwe regels denk ik dat het drukker wordt in de cockpit”, aldus Vowles. “En eerlijk gezegd is dat geen slechte ontwikkeling. Coureurs die hun auto volledig onder controle hebben én buiten de gebaande paden kunnen denken, zullen de overhand krijgen.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.