James Vowles heeft verklaard waarom Williams de besloten shakedown in Barcelona overslaat. Terwijl de concurrentie deze week meters maakt op het Spaanse asfalt, kijken de Britten toe vanuit de fabriek in Grove. In de paddock werd gefluisterd dat Williams niet door de FIA-crashtests kwam en daarom aanpassingen moest maken aan het chassis. Volgens de teambaas had het team wel degelijk naar Barcelona kunnen komen, maar ging dat ten koste van een brede voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

“Het was duidelijk niet ons plan en het is ontzettend pijnlijk, maar ik wil wel benadrukken dat dit het resultaat is van onze vastberadenheid om de grenzen van de nieuwe reglementen op te zoeken”, stelde James Vowles tegenover de media.” Mijn ervaring leert dat je dat alleen kan doen door agressief te werk te gaan en daarmee ook je eigen beperkingen te ontdekken.” Daarbij benadrukte hij dat Williams zich midden in een versnelde transformatie bevindt; het team werkte vorig jaar al aan een indrukwekkende opmars in het kampioenschap.

‘Hadden Barcelona kunnen halen’

Volgens Vowles waren de testdagen in Barcelona geen absolute must. “We hadden het kunnen halen”, verzekerde hij. “Maar als we dat hadden gedaan, had ik de impact op reserveonderdelen en upgrades in Bahrein, Melbourne en de rest van het seizoen volledig op zijn kop moeten zetten.” De omstandigheden op het Circuit de Barcelona-Catalunya speelden eveneens mee. “De afweging was dat rijden in een koud en vochtig Barcelona – in combinatie met de situatie met reserveonderdelen – geen enkel voordeel opleverde.”

De teambaas onderstreept dat Williams inmiddels klaar is voor de volgende fase. “Ik ben blij te kunnen zeggen dat we alle noodzakelijke tests hebben doorstaan en klaar zijn om in Bahrein te rijden.” Daarbij rekende Vowles af met hardnekkige geruchten over een te zware FW48. “We weten pas wat het gewicht precies is als we in Bahrein zijn”, lichtte hij toe. “Ik denk dat het streefgewicht zeer ambitieus is, maar alles wat nu in de media voorkomt, zijn slechts geruchten.” Derhalve maakte hij zich weinig zorgen over een eventuele achterstand. “Ik ben ervan overtuigd dat we niet achter zullen lopen”, besloot hij. “We hebben nog zes dagen goede testdagen in Bahrein. Daarbij profiteren we van het feit dat Mercedes onze motoren en versnellingsbakken levert. De lessen die zijn leren in Barcelona, kunnen wij toepassen in Bahrein.”

