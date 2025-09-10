Het team van Williams kijkt met gemengde gevoelens terug op de Italiaanse GP. Waar Alex Albon goede punten scoorde dankzij een finish op de zevende plaats, kwam teamgenoot Carlos Sainz niet verder dan P11. Het is tekenend voor het debuutjaar van Sainz bij de Britse renstal. Williams beleeft weliswaar een van de beste seizoenen in jaren, maar voorlopig is dat vooral op conto van Albon. Teambaas James Vowles hoopt Sainz er in Bakoe weer bovenop te helpen.

James Vowles benadrukte de noodzaak om Carlos Sainz op te peppen na een teleurstellend raceweekend in Monza. “Ik wil allereerst Alex (Albon, red.) feliciteren met zijn zevende plaats”, reageerde de Engelsman tegenover de pers. “Het was een zware strijd, maar hij had een fantastische eerste stint op de harde banden. Tegelijkertijd heeft Sainz, die echt het teamgevoel heeft getoond, ook geholpen bij die prestatie”, verzekerde Vowles.

Terugblikkend op Sainz‘ race uitte Vowles zijn spijt over de gemiste kans op punten en benadrukte hij de toewijding van het team om de viervoudig racewinnaar te steunen. “Het doet me echt verdriet, want hij heeft een hele goede race gereden”, aldus de Williams-topman. “Hij had recht op goede punten in Monza. Ik had er vertrouwen in dat hij minstens negende zou worden. Dat maakt het frustrerend om met lege handen achter te blijven. Ik weet hoe hij zich nu zal voelen, en het is onze taak om hem er weer bovenop te helpen.”

Opmars van Williams

“Ik denk dat het aantoont wat we al eerder zeiden: ‘We hebben een snelle auto, maar in de kwalificatie laten we kansen liggen'”, vervolgde Vowles. Ondanks die uitdagingen toonde hij zich optimistisch over de prestaties van het team, vooral met een Mercedes en een Ferrari in zicht: “Het feit dat we kunnen wedijveren met Mercedes en Ferrari zegt me dat we over het algemeen goed werk leveren.” Vooruitkijkend naar de GP van Azerbeidzjan sprak Vowles zijn vertrouwen uit in het potentieel op het nauwe stratencircuit. “Bakoe is opnieuw een circuit waar we goed zouden moeten presteren. Zodra we de kwalificatie helemaal onder de knie hebben, heb ik er vertrouwen in dat we daar voor goede punten zullen strijden.”

Het optreden van Albon verstevigt ondertussen Williams‘ positie in het constructeurskampioenschap. Met nog acht races te gaan hebben de Britten al 86 punten gescoord. Ter vergelijking – tussen 2018 en 2024 verzamelde het team slechts 84 WK-punten. Williams staat nu als ‘best of the rest’ op een goede vijfde plaats in het eindklassement.

2025 – 86 punten (Vijfde plaats)

2024 – 17 punten (Negende plaats)

2023 – 28 punten (Zevende plaats)

2022 – 8 punten (Tiende plaats)

2021 – 23 punten (Achtste plaats)

2020 – 0 punten (Tiende plaats)

2019 – 1 punt (Tiende plaats)

2018 – 7 punten (Tiende plaats)

