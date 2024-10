James Vowles, teambaas van Williams, is vol lof over het werk van Mercedes aan de nieuwe motor voor 2026. De Formule 1 staat voor een grote wijziging in de motorreglementen; vanaf 2026 zullen de teams nog meer op hybride-aandrijving vertrouwen. Vowles meent dat Mercedes mogelijk een voorsprong heeft genomen met deze nieuwe technologie.

“Ik denk dat Mercedes uitzonderlijk werk heeft geleverd, en daarom was ik erg blij dat ik onze samenwerking opnieuw kon verlengen”, zei James Vowles in de Beyond the Grid-podcast. De bolides van Williams zijn al sinds het begin van het hybride-tijdperk voorzien van Mercedes-motoren.

“Ik denk dat je in 2026 verschillen in krachtbronnen gaat zien die er nu niet zijn”, vervolgde hij. “Vandaag de dag zijn vrijwel alle motoren vergelijkbaar, maar in 2026 zal dat veranderen,” voorspelt de Williams-teambaas. Vowles benadrukte dat hij niet zulke grote verschillen verwacht zoals in 2014, bij de invoering van hybride-technologie. Toch zullen de nieuwe regels voor een merkbare verschuiving zorgen.

Volgens Vowles is Mercedes er goed in geslaagd om vooruit te lopen op de concurrentie door op het juiste moment in de juiste technologie te investeren. “Heel kort door de bocht is de techniek natuurlijk hetzelfde,” doelde hij op de nieuwe motoren. “Maar het gaat echt om een compleet herontwerp – de verhoudingen tussen de elektrische kant en de interne verbrandingsmotor zijn totaal anders. Mercedes was heel slim door op tijd te investeren in deze nieuwe gebieden.”

