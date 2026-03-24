Williams-teambaas James Vowles belooft dat het team de onverwachte voorjaarsstop in april wil gebruiken om een flinke inhaalslag te maken met de FW48. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië komen te vervallen, waardoor de Formule 1 straks een maand stil ligt. Williams worstelde in de openingsraces met het overgewicht van het chassis en eindigde slechts één keer in de top-10. Na april moet daar verandering in komen.

Doordat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië in april geen doorgang zullen vinden, ontstaat er een pauze van vijf weken tussen de Grands Prix van Japan en Miami. Vowles legde via de sociale media-kanalen van Williams uit dat het team dankbaar gebruik wil maken van deze voorjaarsstop. In Grove ligt de focus onder andere op het verminderen van het gewicht van de auto, een probleem dat het team in de openingsraces parten speelde.

“Elk uur van deze pauze hebben we nodig om weer op het goede spoor te komen”, aldus Vowles.

“Het is duidelijk dat we het seizoen niet zijn begonnen zoals we hadden gewild”, gaf hij toe. Na een sterk seizoen in 2025, waarin Williams als vijfde eindigde bij de constructeurs, koesterde het team hoge verwachtingen van het nieuwe F1-tijdperk. “In deze periode kunnen we de balans opmaken en beoordelen wat we daadwerkelijk kunnen veranderen. We vertrouwen erop dat we ons volledig kunnen focussen op onze prestaties, zowel voor Miami als voor alle races daarna.”

Overgewicht

“Het is geen geheim dat de auto te zwaar is”, zei Vowles eerlijk. “Ook hierin gaan we ons verder ontwikkelen en uitzoeken hoe we op een verstandige manier wat kilo’s kunnen lozen.” Williams kampte al in het voorseizoen met problemen. Zo moest het de besloten shakedown in Barcelona verstek laten gaan door vertragingen in de ontwikkelingsfase. In China scoorde de Britse renstal via Carlos Sainz de eerste WK-punten, al profiteerde de Spanjaard ook van liefst zeven uitvalbeurten.

“Na Japan hebben we al drie Grands Prix achter de rug”, vervolgde Vowles. “Normaliter hebben we na een race nooit genoeg tijd om alle data grondig te analyseren. Deze voorjaarsstop biedt de gelegenheid om wél uit te zoeken wat we in het vervolg anders moeten doen. De coureurs komen terug naar het Verenigd Koninkrijk en we zullen onze simulator zo veel mogelijk gebruiken”, verzekerde de teambaas.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.