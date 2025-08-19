Sauber-coureur Nico Hülkenberg vierde dinsdag zijn 38ste verjaardag. De Duitse Formule 1-veteraan behoort tot de oudste rijders op de grid, maar heeft de zekerheid van een meerjarig contract bij het toekomstige Audi-fabrieksteam. Terwijl Sauber aan een opmars werkt in aanloop naar de overname door de Duitse autogigant, wil Hülkenberg nog geen voorspellingen doen over competitiviteit. De nieuwe reglementen bieden kansen, maar geven geen garanties.

Ondanks een van zijn sterkste seizoenen in jaren – met als hoogtepunt zijn felbegeerde eerste podiumplaats in Silverstone – benadrukt Hülkenberg dat het ‘bijna onmogelijk’ is om de koers van het toekomstige Audi-team in te schatten. Tijdens het afgelopen raceweekend in Hongarije, de laatste Grand Prix voor de zomerstop, toonde de Duitser zich in ieder geval positief over de ontwikkeling van Sauber. Onder leiding van voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto wordt het team stap voor stap omgevormd tot een Audi-renstal.

“Als ik terugkijk, denk ik dat het absoluut positiever is dan ooit”, verklaarde hij tegenover de media in Boedapest. “Natuurlijk, als je ziet waar we stonden in de wintertests en dat vergelijkt met de races na Barcelona, dan hebben we echt een paar hele sterke weekenden gehad. De trend is goed. Het zou mooi zijn geweest als we vanaf het begin al zo sterk waren, maar dat is nu eenmaal niet zo gegaan. Gelukkig gaat het de laatste tijd wel duidelijk de goede kant op.”

Geen voorspellingen

Toch waarschuwde Hülkenberg dat de strijd in het middenveld spannend zal blijven, mogelijk ook wanneer Audi volgend jaar zijn intrede doet. “Er zijn op dit moment vijf teams die ontzettend dicht bij elkaar zitten”, legde hij uit. “Afhankelijk van de dag, het circuit en de omstandigheden verschuift het momentum steeds een beetje.” Op de vraag of hij vreest dat Sauber volgend seizoen zou kunnen terugvallen na de Audi-overname, antwoordde de Duitser dat hij eigenlijk geen voorspellingen kan doen.

“Hopelijk niet”, reageerde Hülkenberg nuchter. “Maar wat betreft verwachtingen – het is heel moeilijk om iets concreets te voorspellen. Eerlijk gezegd is dat bijna onmogelijk – we moeten vooral realistisch blijven. Voor iedereen wordt dit een enorme uitdaging. Nieuwe regelgeving biedt kansen, maar geeft geen garanties.” Voorlopig blijft de jarige job vooral gefocust op de huidige organisatie. “Het belangrijkste is dat we alle juiste dingen op orde krijgen: blijven groeien, de infrastructuur verbeteren. Alleen zo kunnen we een echt fabrieksteam worden. We zijn daar hard mee bezig, dat moge duidelijk zijn, maar het werk stopt natuurlijk nooit.”

