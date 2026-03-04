Jos Verstappen mag vandaag 54 kaarsjes uitblazen. De oud-Formule 1-coureur zit echter nog in de bloei van zijn rallycarrière en kondigt aan ook in 2026 weer mee te doen met het Belgian Rally Championship (BRC). Samen met zijn 41-jarige copiloot Renaud Jamoul zal Verstappen senior dit seizoen proberen hun titel te verdedigen.

Jos Verstappen zal in 2026 wederom meedoen aan het Belgian Rally Championship (BRC). Samen met copiloot Renaud Jamoul pakte Verstappen senior afgelopen september nog de titel in dit rallykampioenschap. In een Citroën C3 Rally 2, in de kleuren van Verstappen Racing en Red Bull, hoopt het duo dit jaar hun eerste titel te kunnen verdedigen.

LEES OOK: Verstappen kijkt uit naar ‘echte test’ voor RB22 in Australië: ‘Spannende uitdaging’

Jos Verstappen, die vandaag ook zijn 54ste verjaardag viert, kijkt ernaar uit om weer achter het stuur te kruipen van zijn rallyauto. “Sinds ik in 2022 de rallysport heb ontdekt, is het mijn passie geworden”, vertelt de coureur aan Verstappen.com. “Het is gewoon geweldig: de uitdaging van het rijden in een rallyauto, de communicatie met mijn copiloot en de samenwerking met het team. We blijven elkaar pushen om hopelijk weer regelmatig voor podiumplaatsen te strijden. Voor 2026 hebben we zo’n vijftien rallyevenementen gepland, een fantastisch programma.”

(Tekst gaat verder onder het Instagram-bericht)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ook Verstappen junior enthousiast

Ook Max Verstappen volgt de avonturen van zijn vader op de voet. “Ik ben erg blij om te zien dat mijn vader blijft pushen in de rallysport, onder de vlag van Verstappen Racing”, zegt de viervoudig Formule 1-kampioen. “Vorig seizoen lieten Jos en Renaud zien waartoe ze in staat zijn. Het behalen van de titel in het Belgian Rally Championship was een geweldige prestatie. Rallysport is heel anders dan wat ik doe, maar net als bij alle vormen van autosport vergt het veel werk en toewijding achter de schermen. Met het momentum van vorig jaar meegenomen naar 2026, ben ik ervan overtuigd dat ze weer vooraan kunnen strijden. Het is geweldig om te zien dat Jos nog steeds geniet van het racen en er vol gas tegenaan gaat.”

(Foto/credit: Verstappen.com)

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.