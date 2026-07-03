Jean Alesi heeft hard uitgehaald naar de wedstrijdleiding van de FIA na de omstreden kwalificatie voor de GP van Oostenrijk. Max Verstappen baarde opzien met een zeldzame crash, maar het was vooral de nasleep van het incident die voor ophef zorgde. De aanvankelijke beslissing om slechts één gele vlag te zwaaien, terwijl de beschadigde Red Bull langs de baan stond, leidde ertoe dat George Russell zijn ronde kon verbeteren en pole position pakte.

Volgens Alesi staat die keuze haaks op de fundamentele veiligheidsprincipes binnen de Formule 1. In gesprek met Corriere della Sera spaarde hij de officials niet en wees hij op de ernst van de situatie die zich in Spielberg ontvouwde. “Het was een race die beslist werd door een verstoorde kwalificatiesessie”, oordeelde hij. “Niet door de schuld van Russell, die als enige de absurde situatie begreep.” De Engelsman ging – geheel volgens de voorschriften – kort van zijn gas, maar had op dat moment al genoeg snelheid gemaakt om pole position te claimen.

Vreselijke boodschap

De Fransman benadrukte dat het uitblijven van een rode vlag in deze het grootste probleem was. “Dat er geen rode vlag werd getoond terwijl er een gecrashte auto langs de baan stond, bezorgt me echt kippenvel”, vervolgde Alesi. “Het is een vreselijk signaal voor iedereen die in de Formule 1 racet, vooral voor de jongere coureurs.”

LEES OOK: VT1 GP Groot-Brittannië: Hamilton schiet uit startblokken op Silverstone, Verstappen P6

De voormalig Ferrari-coureur haalde eerdere tragische ongelukken in de Formule 1 aan. “Ik wil de FIA herinneren aan de strijd voor veiligheid die de coureurs voerden na de dood van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna”, aldus een strenge Alesi. “Het gaat er niet om je aan te passen aan de houding van de wedstrijdleiding, maar om te eisen dat dit soort situaties zich gewoon nooit meer voordoen. Het is alsof de tragedie met Jules Bianchi nooit heeft plaatsgevonden. Het is schandalig.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.