Max Verstappen baarde opzien tijdens de GP van Oostenrijk, toen hij zijn RB22 in de bandenmuur parkeerde; een gebrekkige achtervleugel zorgde ervoor dat hij de controle verloor en van de baan schoot. De FIA reageerde aanvankelijk met een enkele gele vlag, waardoor George Russell nipt pole position kon claimen. Het incident roept – ook bij Verstappen zelf – vragen op over de strafmaat bij het veroorzaken van gele vlaggen.

Carlos Sainz opperde op de mediadag in aanloop naar de GP van Groot-Brittannië een radicale aanpassing van de reglementen. Tijdens de eerstvolgende GPDA-vergadering wil hij voorstellen om gridstraffen uit te delen aan coureurs die tijdens de kwalificatie een gele of rode vlag veroorzaken. Fans reageren verdeeld, ook omdat dit rijders zou kunnen ontmoedigen om de grens op te zoeken. Verstappen is het deels met de Spanjaard eens. “Als iemand bewust crasht, moet de straf nóg zwaarder zijn”, reageerde hij desgevraagd tegenover de pers. “In mijn geval kon ik niets aan die crash doen.”

In 2022 was Verstappen zelf de dupe van een vermeende opzettelijke crash; teamgenoot Sergio Pérez parkeerde zijn Red Bull in Monaco in de muur en behaalde daardoor een belangrijk strategisch voordeel ten opzichte van de Nederlander. Op zondag ging hij er uiteindelijk met de winst vandoor. “Het is een onderwerp waar we het al lange tijd over hebben”, gaf Verstappen toe. “In andere raceklassen verlies je volgens mij je ronde wanneer je bijvoorbeeld een dubbele gele vlag of een rode vlag veroorzaakt.”

‘Had hetzelfde gedaan als Russell’

“Dus ja, het zijn zeker dingen om naar te kijken, maar dat lost nog steeds niet op wat er daadwerkelijk is gebeurd”, vervolgde hij, verwijzend naar het afgelopen weekend in Oostenrijk. “Mensen zullen natuurlijk nog steeds een ronde afmaken of juist afbreken.” In Spielberg denkt Verstappen dat Russell de regels simpelweg naar zijn hand heeft gezet; de Mercedes-coureur ging kort van het gas, maar had al genoeg tijd gewonnen om pole position te claimen.

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“Maar ik denk allereerst dat het geen enkele gele vlag had moeten zijn”, plaatste Verstappen een belangrijke kanttekening. “Dat was op zijn minst dubbele gele of een rode vlag. Dat je als coureur dan optimaliseert, vind ik fair play. Ik had waarschijnlijk hetzelfde geprobeerd – zo gaat dat nu eenmaal. Maar het zou niet eens toegestaan of mogelijk moeten zijn om je ronde zo af te maken. Ik denk dat dat voor mij de belangrijkste zorg in dit alles is.”

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