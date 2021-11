Over vijf weken gaat de inaugurele Grand Prix van Saoedi-Arabië in Jeddah van start, al zijn de werkzaamheden aan het circuit nog in volle gang. Verslaggever André Venema mocht voor FORMULE 1 Magazine alvast een bezoekje brengen aan het circuit in aanbouw in de havenstad.

Het Jeddah Corniche Circuit, zoals het voluit zal heten, telt maar liefst 27 bochten en is 6.175 kilometer lang. Het moet het ‘langste en snelste’ stratencircuit ter wereld worden en om ervoor te zorgen dat er genoeg actie te zien is, zullen er drie DRS-zones komen en wordt de race onder kunstlicht verreden. De coureurs zullen vijftig ronden rijden op het circuit waar de gemiddelde snelheid op zo’n 252 kilometer per uur wordt geschat. Dat is sneller dan op Silverstone en slechts ietsje langzamer dan de gemiddelde snelheid op de ‘snelheidstempel’ van Monza.

FORMULE 1 mocht al een kijkje nemen in Saoedi-Arabië, waar nog altijd hard gewerkt wordt aan de aanleg van het circuit. Het asfalt is op de meeste plekken al gereed voor de race, al lijkt het met name voor het pitcomplex nog een race tegen de klok te worden. Maar, zo verzekert de Duitse projectleider, het circuit zal op tijd gereed zijn om de Formule 1 op 3 december te verwelkomen voor de eerste twee vrije trainingen op het gloednieuwe circuit.

Lees ook: Het licht is aan in Jeddah: zo ligt circuit Saoedi-Arabië er nu bij

Er is uiteraard een hoop te doen om de race in Saoedi-Arabië vanwege de mensenrechtensituatie in dat land. Onlangs ging er op sociale media een dresscode rond waar al het Formule 1-personeel zich aan zou moeten houden, maar het ministerie van Sport aldaar heeft benadrukt dat er geen dresscode zal gelden. Personeel en media mogen de race namelijk ‘als alle andere Formule 1-evenementen’ beschouwen.

Bekijk hieronder de foto’s en video’s van onze verslaggever ter plaatse.

Foto: André Venema

Foto: André Venema

Foto: André Venema

Foto: André Venema

Foto: André Venema

Beeld: André Venema

Beeld: André Venema

Beeld: André Venema

Beeld: André Venema