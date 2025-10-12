Oud-wereldkampioen Jenson Button waarschuwt dat er een angstcultuur heerst binnen Ferrari. Veel medewerkers zouden voortdurend vrezen ontslagen te worden. Met nog zes Grands Prix op de kalender kijkt de Scuderia terug op een teleurstellend Formule 1-seizoen. Ondanks de komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wacht de Italiaanse renstal nog altijd op een overwinning. Volgens Button is het personeel binnen Ferrari té bang om fouten te maken.

Ook tijdens het laatste raceweekend in Singapore ging er het nodige mis bij Ferrari. Lewis Hamilton, die na de kwalificatie sprak van een ‘suboptimale’ uitvoering van het team, kampte tijdens de race met remproblemen en eindigde uiteindelijk op een teleurstellende achtste plaats. Volgens oud-kampioen en analist Button lijden de prestaties onder de angstcultuur binnen Ferrari. Het personeel zou bang zijn om te falen, omdat ze ieder moment vrezen voor hun baan.

Angstcultuur

“Je mag niet bang zijn om te falen – en dat lijkt precies het probleem bij Ferrari“, aldus Button in een uitzending van Sky Sports. “Ik heb het gevoel dat iedereen daar denkt dat ze elk moment de zak kunnen krijgen. Dat is geen prettig gevoel. Je hebt juist stabiliteit en vertrouwen nodig binnen het hele team – dat straalt ook af op de coureurs.”

Button hoopt dat er in 2026 meer sprake is van rust en continuïteit binnen Ferrari. Het aankomende Formule 1-seizoen zal, dankzij de ingrijpende nieuwe reglementen, doorslaggevend zijn voor de jaren die volgen. “Ik hoop dat dit volgend jaar niet meer aan de hand is”, doelde hij op de vermeende angstcultuur. “Het is belangrijk dat ze het hele jaar als één team doorkomen, want er gaat in die eerste race al zoveel veranderen – en dat zal tot de laatste race zo blijven. Het hele seizoen gaat er compleet anders uitzien. Ferrari ís een geweldig team, met sterke leiders. En laten we eerlijk zijn, een betere line-up dan Hamilton en Leclerc kun je niet wensen.”

