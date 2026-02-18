Voormalig wereldkampioen Jenson Button maakt zich zorgen over de toekomst van Lewis Hamilton bij Ferrari. Hij ziet het aankomende F1-seizoen als een cruciaal jaar voor zijn oud-teamgenoot. Hamilton maakte vorig jaar zijn debuut bij de Scuderia, maar zonder succes; voor het eerst in zijn glansrijke carrière slaagde de Engelsman er niet in een podiumplaats te veroveren. Bovendien strandde hij tijdens de slotraces steevast in Q1.

Tijdens de recente testweek in Bahrein wierp Jenson Button namens Sky Sports een blik op het nieuwe seizoen. Daarbij ging veel aandacht uit naar landgenoot Hamilton, die na een teleurstellend jaar bij Ferrari hoopt op een ommekeer. Button beseft dat Hamilton met zijn 41 jaar niet de jongste coureur op de grid is en dus zo snel mogelijk moet terugkeren naar de top. “Als het dit jaar niet lukt, weet ik niet of het volgend jaar wel gaat lukken”, voorspelde hij somber.

‘Heeft zich aan kunnen passen’

Volgens de Brit draait het daarbij niet alleen om resultaten, maar vooral om invloed achter de schermen. “Het gaat er meer om of hij invloed heeft kunnen uitoefenen op de auto zelf, dat is waar het om draait.” Button weet uit eigen ervaring hoe ingewikkeld een overstap naar een nieuw team kan zijn, zeker wanneer je naast een coureur rijdt die al volledig is geïntegreerd binnen de organisatie. “Het is altijd lastig om bij een ander team binnen te komen en het op te nemen tegen iemand die er al jaren zit”, doelde hij op Charles Leclerc. “Maar nu heeft hij de tijd gehad om zich aan te passen, sterke relaties op te bouwen. Dan is het te hopen dat hij ook veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de auto en het rijgevoel.”

Met de nieuwe reglementen beschouwt Button dit seizoen als hét moment voor een ommekeer, zowel voor Hamilton als voor Ferrari. “Het is een belangrijk jaar voor hem”, besloot de Brit. “Als het dit jaar niet lukt, weet ik niet of het volgend jaar wel gaat gebeuren. Dit is de perfecte kans om het tij te keren.” Tegelijkertijd wijst hij op de bredere context in Maranello: “Maar ook voor Ferrari. Ook voor hen zijn de afgelopen jaren niet geweldig geweest, dus het zou mooi zijn om ze weer te zien strijden om overwinningen.”

