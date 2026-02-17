Het team van Red Bull moet het dit seizoen zonder hoofdontwerper Craig Skinner stellen. De Brit kondigde maandag – slechts enkele weken voor de seizoensopener in Melbourne – zijn vertrek aan. Skinner was ruim twintig jaar in dienst bij de Oostenrijkse renstal. In 2022 werd hij aangesteld als hoofdontwerper; daarvoor gaf hij leiding aan de aerodynamica-afdeling. De afgelopen jaren verloor Red Bull al in rap tempo meerdere kopstukken.

Met het vertrek van Skinner zet de leegloop bij Red Bull zich voort. In de afgelopen jaren nam het team afscheid van verschillende sleutelfiguren, onder wie Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Will Courtenay. De meesten van hen gingen aan de slag bij rivaliserende teams. Zo zijn Newey en Wheatley inmiddels actief bij respectievelijk Aston Martin en Audi, terwijl Courtenay sportief directeur is bij McLaren. Ook teambaas Christian Horner moest vorig jaar – na twee decennia – gedwongen vertrekken. Achter de schermen werkt de 52-jarige Brit echter aan een rentree in de Formule 1.

LEES OOK: Helmut Marko vergelijkt F1-reglement met computerspel: ‘Software-strijd’

Volgens ingewijden komt het afscheid van Craig Skinner niet als een verrassing. Toch is het opvallend dat hij juist aan de vooravond van een nieuw F1-seizoen opstapt. De impact op Red Bull en stercoureur Max Verstappen lijkt vooralsnog beperkt. Skinner rapporteerde aan technisch directeur Pierre Waché, die nog altijd eindverantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het ontwerp van de Red Bull-bolides.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.