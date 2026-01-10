Voormalig wereldkampioen Jenson Button heeft zijn bewondering uitgesproken voor Lando Norris. De Britse McLaren-coureur won vorig jaar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Norris onderscheidt zich van andere topcoureurs door zijn openheid en het durven tonen van emoties. Button gaf toe dat hij aanvankelijk dacht dat deze kwaliteiten hem fataal zouden worden in de titelstrijd.

Lando Norris beleefde een bloedstollend seizoen in 2025. Tijdens de openingsrace in Australië pakte de 26-jarige coureur direct de leiding in het wereldkampioenschap. Hij moest de koppositie echter al snel afstaan aan teamgenoot Oscar Piastri, die een stuk relaxter oogde dan de bevlogen Brit. Toch bleef Norris consequent goede punten scoren en sloot hij het lange seizoen af met een voorsprong van slechts twee WK-punten op Max Verstappen en dertien op Piastri.

LEES OOK: McLaren deelt presentatiedatum, onthult nieuwe auto tijdens tests in Bahrein

Tegenover BBC Somerset legde Jenson Button uit dat Norris zich juist onderscheidt door zijn openheid, al dacht hij aanvankelijk dat dat hem de das zou omdoen. “Lando is een openhartige coureur”, aldus de oud-kampioen. “En ik moet toegeven dat ik dacht dat dat zijn val zou zijn. Zijn talent staat buiten kijf; hij is gewoon ongelooflijk snel. Ik kan me zijn eerste McLaren-test in Hongarije nog heel goed herinneren. Vanaf het begin was hij gewoon supersnel.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)