Het team van McLaren heeft eindelijk bekendgemaakt wanneer het de nieuwe Formule 1-bolide voor 2026 zal onthullen. De regerend kampioenen hopen dit jaar beide titels te verdedigen met deze nieuwe uitdager. Tijdens de testdagen in Bahrein zullen Zak Brown en Andrea Stella – samen met coureurs Lando Norris en Oscar Piastri – voor het eerst het doek van de nieuwe auto trekken. Het betreft een van de laatste presentaties in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Op 9 februari onthult McLaren de auto officieel op het Bahrain International Circuit. De presentatie gaat vooraf aan de eerste van twee driedaagse tests in Bahrein. Aston Martin wil de nieuwe bolide eveneens tijdens deze eerste openbare testdagen presenteren; de eerste beelden van de AMR26 worden ook op 9 februari verwacht. Beide teams wachten relatief lang voordat ze een tipje van de sluier lichten. Red Bull en Racing Bulls openen het bal al op 15 januari met een gezamenlijke presentatie in Detroit.

McLaren begint het seizoen opnieuw als regerend constructeurskampioen. De papaja’s waren oppermachtig in 2025 en wisten de strijd al snel te beslissen. Op de valreep werd ook de trofee voor het coureurskampioenschap naar Woking gehaald; Lando Norris veroverde tijdens de slotrace in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel. Rivaal Max Verstappen moest met een achterstand van slechts twee WK-punten genoegen nemen met de tweede plaats. Teamgenoot Oscar Piastri maakte eveneens kans op het kampioenschap, maar eindigde uiteindelijk dertien punten achter Norris.

