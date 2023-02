Oud-wereldkampioen Jenson Button verwacht komend seizoen een spannende driestrijd in de Formule 1, tussen de teams van Red Bull, Mercedes en Ferrari. “Daar hoopt iedereen op en ik denk dat we dat ook echt te zien gaan krijgen”, zei de Brit tegenover Sky Sports in een reactie op alle teampresentaties.

In ieder geval één wedstrijd heeft Mercedes nu al gewonnen, meent de voormalige teamgenoot van Lewis Hamilton bij McLaren. “Mercedes heeft de mooiste auto op de grid”, aldus Button.

Over de auto’s valt verder volgens hem nog niet veel te zeggen. “De nieuwe Red Bull hebben we nog niet gezien, maar ook dit jaar zullen zij ongetwijfeld weer een snelle en competatieve auto hebben. De Ferrari ziet er goed uit. Men heeft hard gewerkt aan onderdelen waarop men afgelopen seizoen zwak was”, doelt Button met name op de betrouwbaarheid van de motor.

Hoge verwachtingen heeft Button in ieder geval van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. “Mercedes staat er volgens mij goed voor. Mercedes was al sterk aan het eind van vorig seizoen en Lewis was constant van hoog niveau in de hele tweede seizoenshelft. Ik ben ervan overtuigd dat Lewis er vanaf de eerste race vol voor zal gaan.”