In de Verenigde Staten zijn er veel legendarische circuits, maar toch laat de Formule 1 deze links liggen en kiest voor nieuwe locaties zoals Las Vegas en Miami. Volgens coureur Jeroen Bleekemolen valt dit goed te verklaren. “Deze circuits zijn simpelweg te gevaarlijk.”

“De circuits in Amerika hebben een andere standaard qua veiligheid”, weet Bleekemolen die zelf veel racet in de Verenigde Staten. “Als je kijkt naar Road America en Road Atlanta, daar gaat het verschrikkelijk hard. De vangrailtjes zijn maar twee hoog en er zijn geen safety barriers. Je kunt daar hele grote crashes maken. De Formule 1 is te gevaarlijk hiervoor.”

“Natuurlijk heb je ook Austin en ik heb daar veel gereden en vaak gewonnen. Maar ik vind dit geen interessant circuit omdat je daar heel veel ruimte hebt en te maken hebt met track limits. Daar kan het dus wel, maar op die ouderwetse circuits in Amerika kun je echt niet rijden met een Formule 1-auto”, aldus Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Verder komen in deze podcast de circuits van de Formule 1-kalender aan bod. Welke mogen eraf, welke moeten erbij? Is het positief dat er meer stratencircuits aan worden toegevoegd en wordt het toekomstige en bizarre Speed Park Track in Saoedi-Arabië de nieuwe standaard? Ook legt Bleekemolen uit wat een circuit technisch uitdagend maakt voor een coureur, bespreekt hij de veiligheid op en rond de baan en meer. Vanuit de redactie sluiten Frank Woestenburg en Bas Holtkamp aan, mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."