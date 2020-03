Jeroen Bleekemolen: ‘Leclerc zet Vettel dit jaar op z’n plek bij Ferrari’

Op zondag 15 maart wordt in Melbourne het doek voor de eerste voorstelling van 2020 opengetrokken. In de rubriek Glazen Bol vraagt FORMULE 1 coureurs en connaisseurs naar hun verwachtingen voor het nieuwe seizoen. Vijf vragen, vijf antwoorden. Vandaag: Jeroen Bleekemolen, coureur in het WEC, IMSA en talloze andere endurance-races.



Jeroen, fijn dat je even tijd hebt om in de toekomst te kijken. Wie gaat de Grand Prix van Australië winnen?

“Het is natuurlijk zeer onvoorspelbaar, eigenlijk meer gokken. Kijk naar de wintertests van vorig jaar: Ferrari was ijzersterk, maar in de eerste race waren ze nergens. Ik hoop nu natuurlijk dat Red Bull er goed bij zit. Als ik de verhalen hoor, hebben ze een mooie stap gezet. En ze hebben zo te zien ook meer vermogen gevonden. Als ik dan toch gok, gok ik op Red Bull. Op Max Verstappen, dan. Alexander Albon is een goede coureur, maar toch wat minder volwassen en wat minder snel.”

Wordt dit Max Verstappens jaar?

“Dat zou zomaar kunnen. Je kan het eigenlijk pas na Melbourne met wat meer zekerheid inschatten. Melbourne zal wel een goede indicatie geven. Dat is de laatste jaren toch een circuit geweest waar Red Bull er niet heel goed bij zat. Hoewel Verstappen er vorig jaar derde werd, lag Valtteri Bottas ver voor. Doet Red Bull nu goed mee in Australië, dan is dat zeer positief, want de ontwikkeling tijdens het jaar is er wel altijd.”

Hoe ziet de top drie er na de seizoensfinale in Abu Dhabi uit?

“Tsja, ik hoop toch op Max dan. Ik heb goede hoop dat hij goede kans maakt. Lewis Hamilton is natuurlijk wel altijd heel sterk, hem zet ik dan op twee. Derde is lastig, maar dat wordt bij mij Charles Leclerc. Ik denk dat hij Sebastian Vettel op zijn plek zet bij Ferrari. Leclerc kwam daar vorig jaar toch als tweede man binnen, moest in het begin zelfs een paar keer aan de kant, maar heeft uiteindelijk meer punten gescoord dan Vettel en nu ook net een lange overeenkomst getekend. Ik denk dat hij Vettel dit jaar onder controle heeft.”

Wie of wat wordt de verrassing van 2020?

“Het middenveld zit heel dicht bij elkaar. Dat maakt voorspellen moeilijk, maar McLaren heeft vorig jaar een mooie sprong gemaakt. Wie weet lukt het ze om het gat naar de top weer wat verder te dichten. Dat zou leuk zijn om te zien, want je hoopt toch op meer actie vooraan.”

En de teleurstelling?

“Gezien het traject van de laatste jaren kom ik dan toch bij Williams uit. Die hebben het de laatste jaren zwaar gehad en dat blijft denk ik zo. Zowel sportief als qua budget hebben ze het lastig. Jammer, want het is een mooi team, met veel historie, maar ze zijn ver teruggevallen.”