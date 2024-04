Carlos Sainz heeft met zijn overwinning in Australië zijn visitekaartje afgegeven voor volgend jaar en is momenteel zeer gewild op de rijdersmarkt. Is hij de ideale kandidaat om naast Max Verstappen plaats te nemen bij Red Bull? “Als coureur wil je de beste auto kiezen, maar je wil eigenlijk niet naast Max zitten”, zegt Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Ferrari heeft nu misschien wel het sterkste rijdersduo”, meent Bleekemolen. “Sainz begon vorig jaar wat moeizamer omdat de auto hem niet zo lag. Uiteindelijk zie je dat hij gewoon heel erg gegroeid is.” De Spanjaard stond voor aanvang van het seizoen heel erg onder druk nadat bekend werd gemaakt dat Lewis Hamilton volgend jaar zijn stoeltje krijgt. “Die druk is nu wel weg en hij heeft wel laten zien dat hij in een top auto hoort.”

Is Red Bull dan het team waar hij voor moet kiezen als hij de kans krijgt? In het debuutjaar van Max Verstappen in de Formule 1 was Sainz zijn teamgenoot bij Toro Rosso en deden de twee niet veel voor elkaar onder. Toch denkt Bleekemolen niet dat de Spanjaard zal instappen zolang Verstappen nog bij Red Bull rijdt. “Als coureur wil je de beste auto kiezen, maar je wil eigenlijk niet naast Max zitten. En ondanks dat Sainz nu blaakt van het zelfvertrouwen, denk ik dat ook hij liever niet naast Max zit.”

Bleekemolen ziet overigens nog wel een opening bij Red Bull voor de Ferrari-coureur. “We weten allemaal over de geruchten die spelen bij Red Bull, dus het is ook niet onmogelijk dat Max weggaat. Dat zal echt niet nu zijn, maar dat kan wel volgend jaar zijn of het jaar daarna. Dan heeft het team iemand nodig die echt goed is. Met Pérez gaan ze het niet redden, dus je moet een echte topper hebben en daar zijn er niet zoveel van. Je weet dat Sainz dat op dit moment wel gewoon is.”

