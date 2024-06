Sergio Pérez heeft een slecht weekend achter de rug en velen vragen zich af of zijn contractverlenging bij Red Bull de juiste keuze was. Ook coureur Jeroen Bleekemolen zet hier in de podcast Formule 1 Paddockpraat zijn vraagtekens bij. “Het gat naar Max gaat nu al vaak richting een seconde en dat is wel echt teveel.”

“Ik zou nooit dat contract van Pérez hebben verlengd”, antwoordt Bleekemolen op de vraag wat hij zou doen als teambaas van Red Bull. “Er staat zeker een clausule over zijn prestaties in en dat hij op een bepaald percentage van Max moet zitten. Ik denk dat ze dus nog alle kanten op kunnen. Als hij het op deze manier volhoudt, dan gaat hij misschien het einde van het jaar niet eens halen.”

Volgens Bleekemolen neemt de druk ook alleen maar toe, helemaal nu het veld zo dicht bij elkaar zit. “In het begin van dit seizoen was de Red Bull beter dan de rest. Als hij 3 à 4 tienden tekortkwam ten opzichte van Max, dan kon hij nog steeds tweede worden. Nu zit het gewoon heel dicht op elkaar en is Red Bull misschien niet eens meer de beste auto. Als hij nu een paar tienden tekortkomt, dan wordt het ineens heel moeilijk. Maar het gat naar Max gaat nu al vaak richting een seconde en dat is wel echt teveel.”

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.

