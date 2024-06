Ook met een nieuw contract op zak ging het Sergio Pérez niet echt voor de wind in Montréal. De Canadese GP werd een rampzalige oefening voor de Mexicaan, die nu al drie races achter elkaar punten laat liggen. Bij Red Bull vertrouwen ze erop dat de 34-jarige coureur het ritme wel weer te pakken krijgt. Helmut Marko denkt er het zijne van, die weet dat Pérez toch echt te wensen overlaat.

De Grand Prix van Canada werd de derde roemloze race op rij voor Sergio Pérez. Na een draak van een kwalificatie – waarbij de Mexicaan niet verder kwam dan de zestiende plaats – verging het hem op zondag niet veel beter. Tegen het einde van de race schoot Checo van de droge lijn af en draaide hij de muur in. Doordat hij zijn kapotte wagen vervolgens stapvoets naar de pitstraat stuurde, moest hij de actie met een flinke gridstraf bekopen.

Helmut Marko durfde in gesprek met Servus TV te zeggen waar het op staat – Pérez presteerde echt ondermaats. “Het ligt niet aan de auto, dat zie je aan Max”, aldus de Oostenrijker. “Ik denk dat dit eerder iets mentaals is. Het zat dicht bij elkaar, maar als de omstandigheden anders worden, dan heeft hij (Pérez, red.) het lastig. Het is zeker pijnlijk dat het nu de derde keer is”, doelde Marko op Imola en Monaco. Toch bemachtigde Checo vorige week een nieuw contract met Red Bull.

Je kunt je afvragen of de veelbesproken machtsstrijd binnen de Oostenrijkse renstal zijn sporen heeft achtergelaten. Helmut Marko wist Red Bull-coureurs in het verleden zonder pardon te slachtofferen ten behoeve van het volgende aanstormende talent (à la Daniil Kvyat en Max Verstappen). Tegenwoordig steekt de 81-jarige adviseur al het hele seizoen de loftrompet over Yuki Tsunoda, maar tevergeefs; Pérez wordt de komende twee jaar gewoon weer in de Red Bull geschoven. De Japanner mag ondertussen nog een jaartje bij Visa RB slijten.

