Dit weekend staat de 24-uur van Le Mans op het programma, maar hoe slaap je als coureur tijdens de stints? En hoe zorg je dat je weer fit bent voordat je de auto instapt? “Iedereen doet dat op zijn eigen manier”, zegt coureur Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Het grootste probleem is dat je je lichaam weer moet aanvullen”, aldus Bleekemolen die maar liefst 75 24-uurs races heeft gereden in zijn carrière. “Je rijdt vaak stints van 2 à 3 uur, zeker op Le Mans, en dan ben je gewoon een paar kilogram kwijt door de inspanning en het zweten. Dat moet je ook weer aanvullen met eten en drinken. Daarna probeer je even te rusten, ook om je ogen even rust te geven.”

Zelf geeft Bleekemolen aan dat hij tijdens zulke races eigenlijk niet kan slapen vanwege de herrie op het circuit en door de adrenaline. “Maar de een is hier beter in dan de ander. En als je eenmaal slaapt, dan is het ook weer lastig wakker worden. Sommige coureurs, vooral de nieuwe generatie, gaan zich dan warmtrappen op een hometrainer en een reactietraining doen met van die lichtjes. Ik doe hier niet aan, want ik wil zo min mogelijk energie verbruiken tussen de stints door. En door de adrenaline heb ik al die extra dingen ook niet nodig.”

Boos op de fysio

Niet iedereen is het eens met deze methode, blijkt uit een anekdote van Bleekemolen. “Ik heb weleens, doordat er een coureur uitviel in ons team, de maximale rijtijd van 14 uur gereden tijdens een 24-uurs race. Toen kwam de fysio mij ’s nachts wakker maken om mij op zo’n fiets te zetten en van die lichtspelletjes te doen. Ik werd echt kwaad en heb hem de trailer uitgezet! Ik wilde hem ook niet meer terugzien, want ik had op dat moment gewoon echt even alle rust nodig. En m’n hersenen gaan echt wel aan als ik daar met 300 kilometer per uur race.”

Beluister de gehele podcast met Jeroen Bleekemolen hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.

Lees ook: 24 uur van Le Mans: elf keer ‘Oranje boven’