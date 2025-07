Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal na de GP van België: Over de uitgestelde start, de balans tussen veiligheid en spektakel en of er toch nog wat te genieten viel…

Regen en Spa, een beslissing van de wedstrijdleiding en wel of niet rijden. Iedereen heeft er een mening over en dat snap ik. Maar het zijn ook allemaal dingen die op zo’n zondagmiddag doen herinneren aan het dodelijk ongeluk van Dilano van ’t Hoff in de regen in Spa enkele jaren geleden. Laten we dat alsjeblieft nooit vergeten, ik krijg er nog kippenvel van als ik eraan denk.

En reken maar dat de wedstrijdleiding van de Formule 1 daar óók aan denkt en zelfs over praat met betrekking tot het besluiten over wel of niet rijden in de regenachtige omstandigheden.

Had de race eerder gestart kunnen worden, zoals bijvoorbeeld Max Verstappen na afloop zei? Ja, dat denk ik wel. Een minuut of tien eerder, misschien wel twintig zelfs. Dus rond een uur of vier, toen het zonnetje begon te schijnen. Gewoon starten op zo’n moment, dat had gekund. En een staande start, dát had ook best gekund toen het eenmaal zo ver was.

Ik denk dat het nu net wat te lang duurde, rond een uur of vier was het al veilig genoeg en dan had je een heel andere – misschien leukere – race gekregen. Iemand als Max snap ik sowieso wel, omdat je als coureur en team bijvoorbeeld de auto afstelt op regen en dan zie je de wedstrijdleiding vervolgens net zo lang wachten tot het droog blijft. Dat is irritant als je een coureur bent.

Maar diezelfde wedstrijdleiding denkt aan veiligheid en dat is dus met het oog op wat ik hiervoor over Dilano zei, begrijpelijk. Bijvoorbeeld dat ze om drie uur meteen de start uitstelden. Een hele goede keuze, waarbij ze ook slim rekening hielden met het feit dat het harder zou gaan regenen. Als ze om drie uur wél waren begonnen, was het een chaos geworden.

Uiteindelijk was er ook nog best wat om van te genieten, hoor. Kijk bijvoorbeeld naar de overwinning van Max zaterdag in de sprintrace. Of zie de manier waarop Lewis Hamilton zondag reed: wat was die ongelooflijk snel in de regen, zeg. Niet normaal. En hij – of het team – maakte ook nog de juiste keuze om als eerste naar binnen te gaan. Knap gedaan.

