Max Verstappen zegevierde in Las Vegas voor de 18e keer dit seizoen. “Hij won deze vooral door slimmigheidjes”, stelt Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Tijdens het rijden behoudt hij altijd het overzicht en denkt hij hieraan. Dat maakt het verschil.”

Als voorbeeld geeft Bleekemolen de herstart na de eerste safetycar waarbij Verstappen na een gewaagde actie direct kan wegrijden bij Charles Leclerc. “Hij zocht daar echt de grens op, want wat hij deed, mag eigenlijk niet. De regel is dat als je eenmaal als leider besluit te gaan, je niet meer van je gas af mag. Het probleem was dat er nog een bocht aankwam en je dus nog moest afremmen. De bedoeling van die regel is wel dat je die bocht vervolgens zo hard mogelijk neemt. Maar hij remde hem nog een extra keer af en Leclerc klapte er bijna op. Die blokkeerde vervolgens en op dat moment gaf Verstappen gas en was hij weg.”

Bleekemolen geeft aan dat je je als coureur altijd kunt verdedigen na zo’n actie. “Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je extra moest remmen voor de bocht, of dat je niet harder door de bocht wilde gaan omdat je banden nog koud waren. Je kunt er alles van maken, maar hij was wel op het randje. Het was overigens wel de veiligste optie om de kop te behouden in de race en hij timede het perfect.”

Verstappen is Ocon te slim af

Als ander voorbeeld noemt hij het moment met Lance Stroll en Esteban Ocon in de pitstraat tijdens de tweede safetycar. Verstappen en Stroll reden na hun bandenwissel zij aan zij door de pitstraat. De Canadees liet zijn Aston Martin tot het laatste moment naast de Red Bull staan, maar besloot toch achter hem aan te sluiten. “Vervolgens draaide Max de hoek in de pitstraat en op dat moment zag hij Ocon naast zich op de baan. Dan krijg je een wedstrijd tot aan de lijn van de safetycar bij de uitgang van de pitstraat. Dus terwijl hij net uit het stressvolle moment met Stroll kwam, besloot hij helemaal dwars uit de pitstraat te komen om nog net voor Ocon op de baan te komen. Hij reed gewoon compleet op de limiet. Ocon zat te slapen en hierdoor ging Verstappen net eerder over de lijn en won hij een plek”, aldus Bleekemolen. “Tijdens het rijden behoudt hij altijd het overzicht en denkt hij aan al die kleine slimme dingen. Dat maakt het verschil.”

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.



