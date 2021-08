Olav Mol is al jarenlang dé Nederlandse stem van de Formule 1, maar de laatste keer dat de Formule 1 in Nederland was, gaf Mol in het Duits commentaar. Over zijn eerdere avonturen op Zandvoort, zijn doorbraak bij een Solexrace in Scheveningen en de aanstaande Dutch Grand Prix.

In de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine rakelt Mol herinneringen op aan het duinencircuit. Het eerste wat hij er ooit deed? “Tijdens het Marlboro Racefestival bovenop de toren naast circuitspeaker Cees Verhart de startopstelling voorlezen van whatever. Cees deed dan de rest.”

Dat was in de vroege jaren tachtig, met Mol die toen nog voor de lokale radio werkte, maar al wel een enorme autosportfanaat was. De jaren erop werkte hij als circuitspeaker en interviewer op Circuit Zandvoort, en kreeg hij al in 1985 de kans zijn ‘Formule 1-debuut’ te maken – bij wat toen de laatste Grand Prix van Nederland was.

Drie woorden Duits

“Als speaker heb ik de Formule 1 alleen in 1985 op Zandvoort meegemaakt”, vertelt Mol. Verhart nam de hoofdmoot voor zijn rekening, maar Mol kroop ook achter de microfoon. Zij het in een andere taal dan we van hem gewend zijn: de circuit-aankondigingen moesten immers ook in het Duits herhaald worden.

“Er moesten drie woorden Duits gesproken worden”, grapt Mol. “Dat deed ik dus: ‘Jetzt geht’s los auf dem zweiten freie training!’ En dan ging Cees weer verder in het Nederlands. Maar”, zegt Mol, “ik was er wel. 1985 was de eerste keer dat ik zo dicht toegang had tot de Formule 1.”

‘Olav kan dat wel’

Diezelfde Formule 1 nam na 1985 afscheid van Zandvoort. Drie jaar later volgde voor Mol bij een heel andere tak van gemotoriseerde sport wat je nu zijn doorbraak zou kunnen noemen. Veronica organiseerde in de winter de Strandrace en via via kwamen ze bij Mol uit voor de Solexrace op de boulevard in Scheveningen.

“Dat was wel mijn ingang”, vertelt Mol, die het verslag deed en een item maakte voor Veronica. Zo kwam hij in de tv-wereld, bij het bedrijf van Bob de Jong. In 1991 klopte de NOS aan, op zoek naar een Formule 1-commentator. “Fred van Putten (toenmalig commentator, red.) had gezegd: ‘Ik denk dat Olav dat wel kan’.”

“Ik denk dat Fred dat goed heeft gezien, haha,”, lacht Mol jaren later. De rest is inderdaad geschiedenis, met in de nabije toekomst – aanstaand weekend – dan eindelijk die terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. Met Mol dit keer niet als speaker, maar tv-commentator voor Ziggo Sport.

