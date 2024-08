Volgens Formule 1-veteraan Jo Ramírez is er maar één eindbestemming voor Adrian Newey: het team van Ferrari. De 65-jarige ontwerper zwaait na dit seizoen af bij Red Bull en heeft nog altijd geen nieuw contract bemachtigd. Aston Martin lonkt, maar volgens oud-collega Ramírez zal Newey altijd voor Ferrari kiezen.

Jo Ramírez, een oude rot binnen de Formule 1, heeft vier jaar samengewerkt met Adrian Newey bij McLaren. De Mexicaan is ervan overtuigd dat Adrian Newey, mits hij nieuwe uitdaging in de sport ambieert, altijd voor Ferrari zal kiezen. De eerdere terughoudendheid om naar Italië te verhuizen, zou de aerodynamica-expert er niet van weerhouden om zich aan de scuderia te verbinden.

“Ik denk niet dat hij met pensioen zal gaan”, zei Ramírez tegen Mundo Deportivo. “Ik zie hem bij Ferrari, want zodra je een succesvolle carrière hebt in de Formule 1, moet je een keer naar Ferrari gaan. Het is grootste team in de sport – als je de kans krijgt moet je dat gewoon doen. Geld is voor hem niet belangrijk, hij heeft al meer verdiend dan hij zijn leven kan uitgeven.”

‘Hij zal altijd doorgaan’

Adrian Newey zou hebben getwijfeld aan een job in Maranello, ook omdat hij thuisland Groot-Brittannië daarvoor moet inruilen voor Italië. “Hij is heel gelukkig in Groot-Brittannië”, weet ook Ramírez. “Maar de regels zijn tegenwoordig zo anders; je kunt op afstand werken en voor twee of drie dagen per week zijn er privévliegtuigen om je heen en weer te brengen. Dat zou hij kunnen doen.”

Het is alom bekend dat Newey interesse heeft in een stint met Ferrari, al zou Aston Martin ook diep in de buidel willen tasten om de Brit te contracteren. Volgens Jo Ramírez is pensioneren in ieder geval uitgesloten. “Hij zal doorgaan, we weten alleen niet waar”, legde de Mexicaan uit. “Hij is een geweldige kerel, die echt weet wat een raceauto nodig heeft om snel te gaan,” voegde hij eraan toe. “En hij is iemand zoals Ayrton Senna, zeer veeleisend. Als hij iets wil doen, doet hij het. Hij is echt een genie.”

