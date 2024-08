Adrian Newey staat bekend als een van de allergrootste auto-ontwerpers uit de Formule 1. Zijn bolides wonnen liefst dertien coureurstitels en twaalf constructeurskampioenschappen met onder andere Williams, McLaren en Red Bull. Fans van zijn creaties hebben geluk – binnenkort gaat er een Newey-ontwerp onder de hamer. Wie interesse heeft zal echter wel zo’n drie miljoen euro moeten ophoesten.

Veilinghuis RM Sotheby’s is verantwoordelijk voor de verkoop van de MP-4 21, de laatste McLaren-bolide van de hand van Adrian Newey. Juan Pablo Montoya gebruikte dit specifieke chassis tijdens de eerste drie Grands Prix van het seizoen van 2006. Misschien nog belangrijker, een 21-jarige Lewis Hamilton reed een van zijn allereerste Formule 1-tests met deze auto.

De MP-4 21 wordt aangedreven door een 2.4 liter V8 van Mercedes en produceert zo’n 750 pk. Daarbij is het allesbehalve een opknapper; in 2019 is de auto volledig gerestaureerd door McLaren. De nieuwe eigenaar zal diep in de buidel moeten tasten voor dit bijzondere racespeeltje. Volgens RM Sotheby’s moet het Adrian Newey-ontwerp zo’n drie miljoen euro opleveren.

