Johnny Herbert denkt dat Lando Norris nog altijd serieus moet vrezen voor Max Verstappen in de strijd om het wereldkampioenschap. Ondanks Norris’ sterke vorm in de afgelopen Grands Prix – met twee opeenvolgende zeges voorafgaand aan het raceweekend in Las Vegas – ziet de voormalig Formule 1-coureur en ex-FIA-steward de Nederlander als een geduchte titelrivaal. Herbert deelt zelfs zeldzame complimenten uit aan Verstappen.

Sinds de GP van Mexico-Stad gaat Lando Norris aan de leiding in het wereldkampioenschap. Aan de vooravond van de laatste triple header en de ontknoping van het Formule 1-seizoen leidt de Brit met een voorsprong van 24 WK-punten op teamgenoot Oscar Piastri. Het verschil met Max Verstappen bedraagt 49 punten. De Nederlander is nog in de race, maar moet er rekening mee houden dat zijn heerschappij na vier jaar ten einde kan komen.

Johnny Herbert zag hoe Norris zich de afgelopen weken ontpopte tot titelfavoriet. De Brit maakte een indrukwekkende inhaalslag op Piastri en verkeert momenteel in topvorm. “Hij was altijd zwak bij de start”, aldus Herbert tegenover een gokplatform. “Dat probleem lijkt verholpen. In zijn racekwaliteiten had hij eveneens zwakke plekken, maar ik denk dat ook dát verbeterd is.” Herbert ziet dan ook een completere coureur dan voorheen: “Nu hij op die vlakken volwassener is geworden, denk ik dat hij de strijd met Max (Verstappen, red.) prima aankan.”

‘Max kan het tij keren’

Toch waarschuwt Herbert dat je Verstappen nooit kunt afschrijven. De Brit – van oudsher één van de grootste critici van de Nederlander – deelt zelfs zeldzame complimenten aan het adres van de Nederlander. Zo maakte Verstappen indruk door in Brazilië vanuit de pitstraat naar het podium te rijden. Mede daarom blijft Herbert ervan overtuigd dat de Red Bull-coureur nog altijd een vijfde titel kan veroveren.

“Max kan het tij in een oogwenk nog keren; hij vormt altijd een bedreiging”, zei Herbert met klem. “Zelfs als hij een slecht weekend heeft, kan hij met zijn team samenwerken en begrijpen ze precies wat hij nodig heeft.” Juist daarom denkt Herbert dat Norris scherp moet blijven om zijn voorsprong vast te houden. “Lando is zich er terdege van bewust dat hij niet op zijn lauweren kan rusten. Hij weet dat elk klein foutje Max alleen maar een enorme boost zal geven.”

