Voormalig Formule 1-coureur en ex-steward Johnny Herbert heeft felle kritiek geuit op coureurs die volgens hem ‘misbruik maken’ van de coulantheid van de FIA tijdens de eerste ronde van races. De Brit zag de afgelopen GP van Mexico-Stad als een duidelijk voorbeeld van hoe coureurs de regels naar hun hand zetten zonder consequenties. Meerdere kenners uitten al hun onvrede over het gebrek aan tijdstraffen voor bijvoorbeeld Charles Leclerc en Max Verstappen.

De openingsronde van de Mexicaanse Grand Prix zorgde voor flink wat discussie. Vier coureurs – Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Max Verstappen – naderden tegelijkertijd de eerste bocht. Verstappen en Leclerc kozen eieren voor hun geld en sneden de eerste bochtencombinatie af via het gras. Ongedeerd reden ze beiden weer de baan op. De FIA deelde geen straffen uit – tot grote frustratie van Johnny Herbert.

“Het grootste probleem voor mij is dat de FIA alles negeert wat er in de eerste bocht, de eerste ronde, gebeurt”, aldus Herbert in gesprek met AdventureGamers. “Ze verschuilen zich achter het feit dat de banden nog niet zijn opgewarmd en de auto’s nog niet helemaal op snelheid zijn. Ik ben het daar niet mee eens. Dit zijn de allerbeste coureurs ter wereld, maar toch steken ze allemaal de draak met die eerste ronde – waarschijnlijk omdat ze weten dat ze ermee wegkomen.”

Consequent straffen

Volgens Johnny Herbert profiteerde zowel Verstappen als Leclerc van een uitstapje naar het gras. “Toen Max buitenom probeerde te gaan en eigenlijk geen ruimte meer had, kwam hij terug de baan op zonder dat hij iets verloor. Daarna zagen we Charles de boel afsnijden zonder tijd te verliezen – sterker nog, hij won juist tijd.” Lewis Hamilton kreeg later in de race wél een tijdstraf van tien seconden na een vergelijkbaar incident. Voor Herbert laat dat de inconsequentie van de huidige aanpak zien.

LEES OOK: Experts verdeeld over stewardbeleid in Mexico: ‘Verstappen had straf moeten krijgen’

“Als Lewis gewoon had afgeremd en Max had teruggedrongen, denk ik niet dat hij een straf had gekregen”, vervolgde hij. “Mensen zeiden overigens dat een straf van tien seconden te zwaar was. Maar straffen van tien seconden zouden in dit geval altijd moeten gelden. Is dat soms zwaar? Ja. Was het zwaar voor Lewis? Ja. Maar je kunt niet zeggen: ‘We geven hem gewoon vijf seconden.’ Nee, dat gaat niet op.”

‘Dit zijn de beste coureurs ter wereld’

Johnny Herbert pleit voor het verdwijnen van de ‘vrijbrief’ die in de openingsronde zou gelden. “Het probleem is dat iedereen misbruik maakt van de regels, wetende dat er geen repercussies zijn. Ze weten allemaal dat het in de eerste ronde vrij spel is.” De oud-coureur pleit voor consequente handhaving – ook in de hectiek van de eerste meters. “Ik vind niet dat het een vrij spel zou moeten zijn, want het hoort bij de race. Het hoort bij het weekend. We hebben het nota bene over de allerbeste coureurs ter wereld.”

Volgens Herbert is er geen excuus voor fouten of opportunistisch gedrag, zelfs niet met koude banden. “Je moet zelf kunnen inschatten wanneer je banden té koud zijn. Als je om een positie vecht en een fout maakt, dan hoor je bestraft te worden. Er zijn in Mexico voordelen behaald, maar die werden niet als zodanig beschouwd omdat de FIA in de eerste ronde een oogje toeknijpt. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het fout.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.