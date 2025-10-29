De openingsronden van de GP van Mexico-Stad riepen veel vragen op over het strafbeleid van de FIA-stewards. Meerdere coureurs maakten uitstapjes naast de baan, waarbij mogelijk een voordeel werd behaald ten opzichte van de auto’s op het asfalt. Uiteindelijk werd alleen Lewis Hamilton hier effectief voor bestraft, met een penalty van tien seconden. Martin Brundle en Jacques Villeneuve bespreken of bijvoorbeeld Max Verstappen ook een straf had moeten krijgen.

In de openingsfase van de race doken vier auto’s gezamenlijk de eerste bocht in. Charles Leclerc en Max Verstappen waren daardoor genoodzaakt bocht twee af te snijden. Leclerc won de leiding, maar stond deze direct af aan Lando Norris. George Russell was de dupe van alle chaos; hij werd teruggedrongen naar de zesde plek. Na afloop deed hij zijn beklag in het mediahonk, waar hij sprak van een ‘grasmaaierrace’ vol ‘vrijkaartjes’ voor Verstappen.

Noch Leclerc noch Verstappen kreeg een straf voor de openingsronde, terwijl Hamilton later wél een penalty kreeg voor een vergelijkbaar vergrijp. Volgens oud-kampioen Jacques Villeneuve had alleen de Monegask onterecht zijn plaats behouden. “Verstappen lag toch al voor Russell en verder gaf hij alle plaatsen terug – dat was dus prima”, zei de Canadees in een uitzending van Sky Sports. “Leclerc had wel berispt mogen worden, want in de eerste bocht werd hij feitelijk al ingehaald door Hamilton. Hij heeft waarschijnlijk gedacht: ‘Oh, het is slechts mijn teamgenoot, mij gebeurt niets.'”

‘Hopeloze bocht’

Martin Brundle sloot zich daarbij aan, al vond hij dat Verstappen ook een straf verdiende. “Hij zette zijn auto links op de kerbstone, maar had nooit de intentie om de bocht te halen”, oordeelde de Brit. “Je ziet hem extra gas geven om daarna – weliswaar heel behendig – het gras op te rijden. Verstappen deed geen enkele moeite om bocht één, twee óf drie te halen – daar moet hij wel een straf voor krijgen.” Villeneuve was het daar ‘deels’ mee eens: “Je kunt opzet maar moeilijk in de regels verwerken. Volgens de regels deed hij niets verkeerd omdat hij al vóór Russell lag.”

Sinds de GP van Mexico in 2015 terugkeerde op de kalender zorgden de openingsbochten al vaker voor discussie. “Het probleem is die bocht”, aldus Villeneuve. “Als je daar grind of een muur hebt, kun je niet met z’n vieren naast elkaar rijden. Twee is maximaal, omdat je weet dat er geen vluchtroute is. Nu denkt iedereen: ‘Oh, het maakt niet uit. Als ik gewoon veel te laat rem, kom ik toch voor te liggen. Het is het proberen waard.'” Brundle voegde eraan toe: “De lay-out bij de eerste bocht is gewoon hopeloos. Je hebt die zone nodig, maar misschien moet er een maximale snelheid gelden of iets dergelijks. Als naast de baan rijden net zo wordt afgestraft als in Monaco, doen ze het niet meer. Zo simpel is het.”

