Het huidige Formule 1-seizoen nadert een zinderende ontknoping. Met nog vier Grands Prix op de kalender – én twee sprintraces – lijkt het een nek-aan-nekrace te worden tussen de beide McLaren-coureurs en Max Verstappen. De kans is groot dat de titelstrijd pas tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi wordt beslist. Oud-coureur en analist Martin Brundle waagt zich alvast aan een voorspelling; hij verwacht dat het kampioenschap naar een McLaren-rijder gaat.

Vooralsnog is het lastig om één duidelijke titelfavoriet aan te wijzen. In de afgelopen races werden de verschillen tussen de drie kanshebbers alleen maar kleiner. Tijdens het voorbije raceweekend in Mexico heroverde Lando Norris de leiding in het wereldkampioenschap – hij staat nu één punt voor op teamgenoot Oscar Piastri. Max Verstappen sloop ondertussen ook weer dichterbij. De Nederlander moet nog 36 WK-punten goedmaken op de Brit. Dat maakt het er voor Brundle niet eenvoudiger op.

‘Het is twee tegen één’

“Ik durf vijfentwintig boodschappentassen te wedden dat één van hen drieën kampioen wordt”, grapte hij in een uitzending van Sky Sports. “Na het afgelopen weekend denk ik dat Max (Verstappen, red.) nog te veel moet goedmaken”, vervolgde Brundle op serieuze toon. “Tenzij hij natuurlijk nog zo’n weekend als Austin heeft.” De viervoudig wereldkampioen veroverde in Texas tweemaal poleposition en won zowel de sprintrace als de hoofdrace. “Maar als ik naar de laatste vier Grands Prix kijk, denk ik dat McLaren minstens twee keer de snelste zal zijn”, aldus Brundle.

LEES OOK: Zelfvertrouwen Norris groeit volgens Stella: ‘Belangrijk voor slotfase van seizoen’

“Bovendien is het twee tegen één”, vervolgde hij. “Max heeft geen teamgenoot die hem kan ondersteunen. En we moeten niet vergeten dat Mercedes en Ferrari af en toe ook nog belangrijke punten zullen pakken. Dus ja, ik denk dat het een titelstrijd binnen McLaren wordt”, concludeerde Brundle. “Tenzij ze het voor zichzelf verpesten natuurlijk”, voegde hij eraan toe. “Realistisch gezien heeft Max zo’n twaalf à vijftien WK-punten per weekend nodig om te compenseren voor eerdere races.”

Volgens Brundle is het nog afwachten welke McLaren-coureur er uiteindelijk met de eindzege vandoor gaat. “Lando (Norris, red.) kan ‘m pakken, tenzij Oscar (Piastri, red.) in de laatste races terugkeert naar de vorm die we eerder in het seizoen hebben gezien”, besloot hij. “En nogmaals, McLaren moet het dan niet voor zichzelf verpesten.”

