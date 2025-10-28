Na de dominante zege van Lando Norris in de Grand Prix van Mexico is het geloof binnen McLaren in een wereldtitel voor één van haar coureurs weer flink toegenomen. McLaren-teambaas Andrea Stella sprak na afloop vol vertrouwen over de kracht van de MCL39 en de vorm van zijn coureurs.

“Het vertrouwen in het kampioenschap is zeker toegenomen”, verklaarde Stella enthousiast na de GP Mexico. Winnaar Lando Norris reed in Mexico-Stad een ruime dertig seconden voor tweede plaats Charles Leclerc over de finishlijn. “We hebben bewezen dat we een auto hebben die races kan winnen en onder bepaalde omstandigheden zelfs kan domineren. Dat is de belangrijkste factor om Lando en Oscar in de positie te brengen om voor het kampioenschap te vechten.”

Volgens de Italiaan was het weekend in Mexico cruciaal om de competitiviteit van het team te bevestigen. “Het ging dit weekend om de bevestiging van onze snelheid”, aldus Stella. “Ook al verloor Oscar wat punten ten opzichte van Verstappen, hij heeft ontzettend veel geleerd. We verlaten Mexico met een goed gevoel en vol optimisme richting de slotfase van het seizoen.”

LEES OOK: FIA bevestigt: Alle teams hielden zich in 2024 aan budgetplafond

De McLaren-baas was vooral vol lof over de manier waarop Norris zijn weekend aanpakte. “Lando was eigenlijk de snelste in elke sessie”, zei Stella. “Hij wist optimaal gebruik te maken van de performance en de kracht van de auto. Dat zal zijn zelfvertrouwen alleen maar vergroten — iets wat belangrijk zal zijn in de laatste vier races van het seizoen.”

Belangrijke lessen

Niet alleen de coureurs, maar ook het team zelf trok volgens Stella belangrijke lessen uit de recente prestaties. “We gaan de laatste vier races in met een beter begrip van hoe we het maximale uit de auto kunnen halen”, legde hij uit. “In de races vóór Mexico lieten we soms wat snelheid in de garage liggen, maar dit weekend hebben we laten zien wat er mogelijk is.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.